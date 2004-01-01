FreshRSSは、ニュース消費を完全に管理したいセルフホスティング愛好家向けに設計された、強力で軽量なRSSフィードアグリゲーターです。PHPで構築されており、最小限のリソースしか必要としないため、個々のウェブサイトを訪問することなく、何百ものウェブサイトを迅速かつ効率的にフォローする方法を提供します。複数のユーザーをサポートし、それぞれが独自の購読と閲覧設定を持っているため、FreshRSSは、家族、チーム、または多様な情報源を管理する個人に最適です。プラットフォームのクリーンなインターフェース、豊富なキーボードショートカット、およびモバイル対応のデザインにより、すべてのデバイスで簡単に情報を入手できます。

一般的な使用例

ニュース愛好家は、FreshRSSを使用して、複数のニュースソース、ブログ、出版物からのコンテンツを統合された読書体験に集約します。ソフトウェア開発者は、数十のリポジトリやドキュメントサイトにわたるプロジェクトの更新、技術ブログ、リリースノートを追跡します。コンテンツクリエーターは、一元化されたフィード管理を通じて、競合他社、業界トレンド、インスピレーション源を監視します。研究者は、文献監視のために学術出版物、業界レポート、専門出版物を集約します。チームは、共同の知識管理とトレンド追跡のために、厳選されたフィードを共有するためにマルチユーザーインスタンスを展開します。

主な機能

プライバシー保護を備えたセルフホスト型RSS/Atomフィード集約

個別の購読と設定を備えたマルチユーザーサポート

あらゆるデバイスに対応するモバイル対応ウェブインターフェース

パワーユーザー向けの豊富なキーボードショートカット

すべてのフィードにわたる高度なフィルタリングと検索

カテゴリおよびタグベースのフィード整理

お気に入り登録と共有機能

短縮されたフィードの完全な記事コンテンツ取得

サードパーティ製モバイルリーダー（Fever、Google Reader API）向けのAPIサポート

拡張機能のためのプラグインシステム

フィード管理のためのOPMLインポート/エクスポート

カスタマイズ可能なテーマと表示オプション

設定可能な間隔での自動フィード更新

統計と読書分析

Raspberry Piに適した低リソース使用量

Hostinger VPSにFreshRSSをデプロイする理由

Hostinger VPSにFreshRSSをデプロイすることで、自宅のコンピューターやインターネット接続に依存することなく、信頼性の高い24時間365日のフィード更新が保証されます。VPS環境は、地域の停電に関係なくスケジュール通りの安定したフィード取得、パフォーマンスの問題なく何百もの購読を処理するための専用リソース、およびグローバルソースからの迅速なフィード更新のためのエンタープライズグレードのネットワーク接続を提供します。重要な更新を見逃さないプロフェッショナルな稼働時間保証、完全な記事コンテンツとメディアを取得するための十分な帯域幅、そしてどこからでもあらゆるデバイスからの集中アクセスというメリットがあります。Hostingerのインフラストラクチャは、長期間にわたるフィード集約において住宅用接続よりも優れた信頼性を提供し、永続ストレージは、慎重に厳選された購読、閲覧履歴、および更新全体にわたる設定を保護します。