FreshRSS هو مجمع خلاصات RSS قوي وخفيف الوزن، مصمم لعشاق الاستضافة الذاتية الذين يرغبون في التحكم الكامل في استهلاكهم للأخبار. مبني بلغة PHP ويتطلب موارد قليلة، ويوفر طريقة سريعة وفعالة لمتابعة مئات المواقع دون زيارة كل منها على حدة. مع دعم لعدة مستخدمين، لكل منهم اشتراكاته وتفضيلاته الخاصة بالقراءة، FreshRSS مثالي للعائلات أو الفرق أو الأفراد الذين يديرون مصادر معلومات متنوعة. واجهة المنصة النظيفة، واختصارات لوحة المفاتيح الشاملة، والتصميم المتجاوب مع الجوال تجعل البقاء على اطلاع سهلاً عبر جميع أجهزتك.

حالات الاستخدام الشائعة

يستخدم عشاق الأخبار FreshRSS لتجميع المحتوى من مصادر أخبار ومدونات ومنشورات متعددة في تجربة قراءة موحدة. يتتبع مطورو البرمجيات تحديثات المشاريع والمدونات التقنية وملاحظات الإصدار عبر عشرات المستودعات ومواقع التوثيق. يراقب منشئو المحتوى المنافسين واتجاهات الصناعة ومصادر الإلهام من خلال إدارة الخلاصات المركزية. يجمع الباحثون المنشورات الأكاديمية وتقارير الصناعة والمنشورات المتخصصة لمراقبة الأدبيات. تنشر الفرق مثيلات متعددة المستخدمين لمشاركة الخلاصات المنسقة لإدارة المعرفة التعاونية وتتبع الاتجاهات.

الميزات الرئيسية

تجميع خلاصات RSS/Atom ذاتية الاستضافة مع حماية الخصوصية

دعم متعدد المستخدمين مع اشتراكات وتفضيلات فردية

واجهة ويب متجاوبة مع الجوال لأي جهاز

اختصارات لوحة مفاتيح شاملة للمستخدمين المتقدمين

تصفية وبحث متقدم عبر جميع الخلاصات

تنظيم الخلاصات حسب الفئة والعلامة

إمكانات وضع علامة كمفضلة والمشاركة

جلب محتوى المقال بالكامل للخلاصات المقتطعة

دعم API لقارئات الجوال التابعة لجهات خارجية (Fever, Google Reader API)

نظام إضافات لوظائف موسعة

استيراد/تصدير OPML لإدارة الخلاصات

سمات وخيارات عرض قابلة للتخصيص

تحديثات تلقائية للخلاصات بفواصل زمنية قابلة للتكوين

إحصائيات وتحليلات القراءة

استخدام منخفض للموارد مناسب لـ Raspberry Pi

لماذا تنشر FreshRSS على Hostinger VPS

يضمن نشر FreshRSS على Hostinger VPS تحديثات خلاصات موثوقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الاعتماد على جهاز الكمبيوتر المنزلي الخاص بك أو اتصالك بالإنترنت. توفر بيئة VPS جلب خلاصات متسقًا في الموعد المحدد بغض النظر عن انقطاع التيار الكهربائي المحلي، وموارد مخصصة للتعامل مع مئات الاشتراكات دون مشاكل في الأداء، واتصال شبكة على مستوى المؤسسات لتحديثات خلاصات سريعة من مصادر عالمية. تستفيد من ضمانات وقت التشغيل الاحترافية التي تضمن عدم تفويت أي تحديثات مهمة، ونطاق ترددي كافٍ لجلب محتوى المقالات الكامل والوسائط، ووصول مركزي من أي جهاز في أي مكان. توفر بنية Hostinger التحتية موثوقية أفضل من الاتصالات السكنية لتجميع الخلاصات طويل الأمد، بينما يحمي التخزين المستمر اشتراكاتك المنسقة بعناية وسجل القراءة وتفضيلاتك عبر التحديثات.