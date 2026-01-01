Hébergement de bureau à distance
Accédez, gérez et travaillez à distance grâce à l'hébergement VPS Remote Desktop.
Travaillez plus intelligemment et en toute sécurité avec l'hébergement VPS Bureau à distance
Boostez votre productivité grâce à l'hébergement VPS de bureau à distance
Travaillez de n'importe où
Accédez à votre bureau et à vos fichiers à distance depuis n'importe quel appareil avec des performances stables et une faible latence.
Accès sécurisé et privé
Vos données restent protégées grâce à des connexions chiffrées, une protection contre les attaques DDoS et un pare-feu intégré.
Environnement entièrement personnalisable
Installez vos logiciels préférés, ajustez les paramètres système et gérez les mises à jour grâce à un accès root complet.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Connectez-vous globalement avec des performances locales
Nous disposons de centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez un serveur proche de votre emplacement pour un accès distant plus fluide et plus rapide partout dans le monde.
Fournisseur d'hébergement VPS de bureau à distance hautement noté
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.