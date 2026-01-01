Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Erkunden
Bis zu 67% Rabatt auf

Remote-Desktop-Hosting

Greifen Sie mit Remote Desktop VPS-Hosting auf Ihre Systeme zu, verwalten Sie diese und arbeiten Sie remote damit.

Kostenlose automatische wöchentliche Backups Malware-Scanner KI-Assistent
4,99  € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Remote-Desktop

Neujahrs-Sale: Jetzt den Schritt wagen

64 % Rabatt
KVM 1
13,99  €
4,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
17,99  €
6,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
29,99  €
9,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
59,99  €
19,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
64 % Rabatt
KVM 1
13,99  €
4,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
17,99  €
6,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
29,99  €
9,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
59,99  €
19,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Arbeiten Sie intelligenter und sicherer mit Remote Desktop VPS-Hosting.

Ein Remote-Desktop-VPS ermöglicht Ihnen den sicheren Zugriff auf Ihre Dateien, Software und Arbeitsumgebung von jedem Gerät und überall auf der Welt. Es ist eine flexible und leistungsstarke Lösung für professionelle Anwender, die einen konsistenten Arbeitsbereich ohne Hardwarebeschränkungen benötigen.

Mit Hostingers VPS erhalten Sie dedizierte Ressourcen, ultraschnellen NVMe-SSD-Speicher und volle Kontrolle über Ihren virtuellen Desktop. Profitieren Sie von reibungsloser Performance, starker Verschlüsselung und der Freiheit, Ihre Konfiguration an Ihren Workflow anzupassen.
Remote-Desktop 2

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Remote Desktop VPS-Hosting

Führen Sie Ihre Anwendungen aus, verwalten Sie Projekte und greifen Sie remote auf Ihre Arbeitsumgebung zu. Unser VPS gewährleistet sichere und schnelle Leistung für nahtloses Arbeiten.

Arbeiten Sie von überall aus

Greifen Sie von jedem Gerät aus mit stabiler Leistung und geringer Latenz auf Ihren Desktop und Ihre Dateien zu.

Remote-Desktop

Sicherer und privater Zugang

Ihre Daten bleiben durch verschlüsselte Verbindungen, DDoS-Schutz und eine integrierte Firewall geschützt.

Remote-Desktop

Vollständig anpassbare Umgebung

Installieren Sie Ihre bevorzugte Software, passen Sie die Systemeinstellungen an und verwalten Sie Updates mit vollem Root-Zugriff.

Remote-Desktop 2

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Globale Verbindung mit lokaler Performance

Wir betreiben Rechenzentren in Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie einen Server in Ihrer Nähe für einen reibungsloseren und schnelleren Fernzugriff weltweit.

Image

Hoch bewerteter Remote-Desktop-VPS-Hosting-Anbieter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

VPS leicht gemacht mit Kodee

Kodee, Ihr KI-gestützter VPS-Agent, ist direkt in Ihr VPS-Dashboard integriert und hilft Ihnen bei der mühelosen Einrichtung und Verwaltung Ihrer Remote-Desktop-Umgebung. Dank des Model Context Protocol (MCP) kann Kodee den Systemzugriff konfigurieren, die Leistung optimieren, Verbindungsprobleme beheben und Befehle direkt per Chat ausführen.

Kodee

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Häufig gestellte Fragen zu Remote-Desktop-VPS:

Was ist Remote Desktop VPS-Hosting?

Warum sollte man einen VPS für den Remote-Desktop-Zugriff nutzen?

Kann ich meine eigene Software installieren?

Ist meine Remote-Desktop-Verbindung sicher?

Können mehrere Benutzer auf denselben Remote Desktop VPS zugreifen?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.