Looge süsteeme, mis skaleeruvad domeeniga .systems
38,99€/aasta12,99€/1. aastaEsimeseks aastaks
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Domeeni .systems kohta
Kiire ülevaade domeeni .systems valimiseks ja registreerimiseks
Mis on .systems domeen?
.systems on üldine tippdomeen, mis sobib ettevõtetele, IT-teenuse pakkujatele, inseneribüroodele ja organisatsioonidele, kes pakuvad keerukaid lahendusi, infrastruktuuri või teenuseid, rõhutades struktureeritud, süsteemipõhist tööd.
Kellele on mõeldud .systems domeen?
Domeen .systems sobib hästi IT-konsultantidele, tarkvaramüüjatele, süsteemiintegraatoritele ja infrastruktuuri pakkujatele, kes pakuvad keerukaid tehnilisi lahendusi ja tuge. See sobib nii nišiprojektidele kui ka juba tegutsevatele tehnoloogiaettevõtetele.
Miks valida .systems domeen?
Domeen .systems annab märku struktureeritud ja tehnilisest fookusest juba esimesest külastusest alates, parandades selgust ja brändi meeldejäävust. See toetab ühtset nimetamist veebisaitidel, e-kirjades ja dokumentatsioonis, aidates säilitada professionaalset ja skaleeritavat veebikohalolekut.
Domeeniteave .systems jaoks
Tipptasemel domeenid
.systems
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
3 aastat
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
RegistrarLock
IDN-domeenid
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €
Miks registreerida oma domeen Hostingeris?
Tehnilisi teadmisi pole vaja
Ekspertide tugi ööpäevaringselt
Tasuta domeeni privaatsuse kaitse
Tasuta tulekul olev leht või link biolehel
Konkurentsivõimeline hinnakujundus
Näpunäited
Kuidas saada parim domeeninimi
1. Lisa oma brändinimi
Kasutage oma brändinime või märksõnu, et suurendada otsingutulemustes nähtavust ja tuntust.
2. Hoia see lühike
Kolmest sõnast koosnevaid domeeninimesid on lihtsam lugeda ja meelde jätta.
3. Vähem on rohkem
Väldi sidekriipse, numbreid, slängi ja raskesti kirjutatavaid sõnu.
4. Mõtle oma publikule
Vali lahendus, mis sobib sinu sihtrühmaga, olgu see siis kohalik või globaalne.
5. Tegutse kiiresti
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.systems domeeni KKK
What does a .systems domain mean?
.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Is a .systems domain trusted?
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Is a .systems a good domain?
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .systems domain or .com domain?
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .systems domain?
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
Are there restrictions on .systems domains?
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
How much does a .systems domain cost?
At Hostinger, a .systems domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 38,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.