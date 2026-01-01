Skaala ilma piiranguteta domeeniga .cloud

24,99/aasta1,99/1. aasta
Säästa 92%
Esimeseks aastaks
.cloud
Hangi tasuta .cloud domeen koos premium-veebimajutusega 12 kuuks.

Domeeni .cloud kohta

Kiire ülevaade domeeni .cloud valimiseks ja registreerimiseks

Mis on .cloud domeen?

.cloud on üldine tippdomeen, mis on loodud pilveteenuste, SaaS-toodete ja digitaalsete projektide jaoks. See on avatud kõigile, mistõttu on see populaarne tehnoloogiaettevõtete, arendajate ja veebitööriistade seas.

Kellele .cloud domeen mõeldud on?

.cloud domeen sobib ideaalselt SaaS-teenuse pakkujatele, majutusettevõtetele, IT-konsultantidele ja arendajatele, kes tutvustavad pilvepõhiseid tööriistu või platvorme. See sobib toote sihtlehtedele, taristuteenustele ja kaasaegsetele tehnoloogiaportfellidele.

Miks valida .cloud domeen?

Domeen .cloud annab selgelt märku veebiteenustest ja kaasaegsest infrastruktuurist, aidates külastajatel teie fookusest kiiresti aru saada. See toetab selget brändingut teie veebisaidil, e-kirjades ja turunduses, kui teie ettevõte areneb.

Domeeniteave .cloud jaoks

Tipptasemel domeenid
.cloud
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
3 aastat
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
Premium domeenikaitse
Lisa
RegistrarLock
IDN-domeenid
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €

Miks registreerida oma domeen Hostingeris?

Tehnilisi teadmisi pole vaja
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Tasuta domeeni privaatsuse kaitse
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Näpunäited

Kuidas saada parim domeeninimi

1. Lisa oma brändinimi

Kasutage oma brändinime või märksõnu, et suurendada otsingutulemustes nähtavust ja tuntust.
Kolmest sõnast koosnevaid domeeninimesid on lihtsam lugeda ja meelde jätta.
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.cloud domeeni KKK

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 24,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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