Loo piiranguteta domeeniga .studio

43,99/aasta12,99/1. aasta
Säästa 70%
Esimeseks aastaks
.studio

Domeeni .studio kohta

Kiire ülevaade domeeni .studio valimiseks ja registreerimiseks

Mis on .studio domeen?

Domeen .studio on üldine tippdomeen, mida sageli kasutavad loomingulised spetsialistid, agentuurid ja stuudiod. Paindlik ja asukohast sõltumatu, see sobib portfooliotele, produktsioonifirmadele ja disainibrändidele.

Kellele .studio domeen mõeldud on?

Domeen .studio sobib disainiagentuuridele, kunstistuudiotele, fotograafidele ja loomingulistele vabakutselistele, kes esitlevad portfoolioid või teenuseid. See on ideaalne visuaalse töö esiletõstmiseks ja professionaalse loomingulise identiteedi tugevdamiseks.

Miks valida .studio domeen?

Domeen .studio annab selgelt märku loomingulisest või produktsioonikesksest ruumist, aidates külastajatel teie teenustest ühe pilguga aru saada. See toetab järjepidevat brändingut teie veebisaidil, e-kirjades ja turunduses teie ettevõtte arenedes.

Domeeniteave .studio jaoks

Tipptasemel domeenid
.studio
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
RegistrarLock
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €

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.studio domeeni KKK

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 43,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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