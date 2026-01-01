Aita inimestel oma probleeme lahendada domeeniga .solutions
33,99€/aasta3,99€/1. aastaEsimeseks aastaks
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Domeeni .solutions kohta
Kiire ülevaade domeeni .solutions valimiseks ja registreerimiseks
Mis on .solutions domeen?
.solutions on üldine tippdomeen, mis sobib ettevõtetele ja spetsialistidele, kes pakuvad teenuseid, vastuseid või probleemide lahendamist. Seda kasutatakse laialdaselt konsultatsioonifirmade, tehnoloogiapakkujate ja tugiteenustele keskenduvate saitide puhul.
Kellele on mõeldud .solutions domeen?
Domeen .solutions sobib konsultantidele, agentuuridele, tarkvarapakkujatele ja tehnoloogiaettevõtetele, mis keskenduvad klientide probleemide lahendamisele. See annab märku probleemide lahendamise oskusteabest teenindusettevõtete, SaaS-tööriistade ja tugiplatvormide jaoks.
Miks valida .solutions domeen?
Domeen .solutions annab selgelt märku, et pakute vastuseid ja probleemide lahendamise teenuseid, aidates külastajatel teie väärtust kiiresti mõista. See toetab järjepidevat brändingut teie veebisaidil, e-kirjades ja turunduses teie ettevõtte arenedes.
Domeeniteave .solutions jaoks
Tipptasemel domeenid
.solutions
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
RegistrarLock
IDN-domeenid
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €
Miks registreerida oma domeen Hostingeris?
Tehnilisi teadmisi pole vaja
Ekspertide tugi ööpäevaringselt
Tasuta domeeni privaatsuse kaitse
Tasuta tulekul olev leht või link biolehel
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Näpunäited
Kuidas saada parim domeeninimi
1. Lisa oma brändinimi
Kasutage oma brändinime või märksõnu, et suurendada otsingutulemustes nähtavust ja tuntust.
2. Hoia see lühike
Kolmest sõnast koosnevaid domeeninimesid on lihtsam lugeda ja meelde jätta.
3. Vähem on rohkem
Väldi sidekriipse, numbreid, slängi ja raskesti kirjutatavaid sõnu.
4. Mõtle oma publikule
Vali lahendus, mis sobib sinu sihtrühmaga, olgu see siis kohalik või globaalne.
5. Tegutse kiiresti
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.solutions domeeni KKK
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.