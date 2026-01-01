Aita inimestel oma probleeme lahendada domeeniga .solutions

33,99/aasta3,99/1. aasta
Säästa 88%
Esimeseks aastaks
.solutions

Domeeni .solutions kohta

Kiire ülevaade domeeni .solutions valimiseks ja registreerimiseks

Mis on .solutions domeen?

.solutions on üldine tippdomeen, mis sobib ettevõtetele ja spetsialistidele, kes pakuvad teenuseid, vastuseid või probleemide lahendamist. Seda kasutatakse laialdaselt konsultatsioonifirmade, tehnoloogiapakkujate ja tugiteenustele keskenduvate saitide puhul.

Kellele on mõeldud .solutions domeen?

Domeen .solutions sobib konsultantidele, agentuuridele, tarkvarapakkujatele ja tehnoloogiaettevõtetele, mis keskenduvad klientide probleemide lahendamisele. See annab märku probleemide lahendamise oskusteabest teenindusettevõtete, SaaS-tööriistade ja tugiplatvormide jaoks.

Miks valida .solutions domeen?

Domeen .solutions annab selgelt märku, et pakute vastuseid ja probleemide lahendamise teenuseid, aidates külastajatel teie väärtust kiiresti mõista. See toetab järjepidevat brändingut teie veebisaidil, e-kirjades ja turunduses teie ettevõtte arenedes.

Domeeniteave .solutions jaoks

Tipptasemel domeenid
.solutions
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
RegistrarLock
IDN-domeenid
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €

Miks registreerida oma domeen Hostingeris?

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1. Lisa oma brändinimi

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.solutions domeeni KKK

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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