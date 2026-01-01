Mis on .news domeen? Domeen .news on üldine tippdomeen, mis on loodud uudiste, meedia ja ajakirjanduse veebisaitidele. Sellel ei ole spetsiifilisi abikõlblikkuse piiranguid ja seda kasutatakse laialdaselt ajakohase ja teabele keskenduva sisu jaoks.

Kellele on .news domeen mõeldud? Domeen .news sobib kirjastajatele, meediaväljaannetele, blogijatele ja organisatsioonidele, kes jagavad õigeaegseid värskendusi. See aitab esile tõsta uudiste sisu, luua autoriteeti ja hoida publikut kursis nii üldiste kui ka nišiteemadega.