Alusta lugu esmalt domeeniga .news.
35,99€/aasta10,99€/1. aastaEsimeseks aastaks
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Domeeni .news kohta
Kiire ülevaade domeeni .news valimiseks ja registreerimiseks
Mis on .news domeen?
Domeen .news on üldine tippdomeen, mis on loodud uudiste, meedia ja ajakirjanduse veebisaitidele. Sellel ei ole spetsiifilisi abikõlblikkuse piiranguid ja seda kasutatakse laialdaselt ajakohase ja teabele keskenduva sisu jaoks.
Kellele on .news domeen mõeldud?
Domeen .news sobib kirjastajatele, meediaväljaannetele, blogijatele ja organisatsioonidele, kes jagavad õigeaegseid värskendusi. See aitab esile tõsta uudiste sisu, luua autoriteeti ja hoida publikut kursis nii üldiste kui ka nišiteemadega.
Miks valida .news domeen?
Domeen .news teeb teie fookuse ühe pilguga selgeks, aidates külastajatel teavet ja värskendusi kiiresti tuvastada. See toetab järjepidevat brändingut teie veebisaidil, e-kirjades ja turunduses, kui teie sisupakkumine kasvab.
Domeeniteave .news jaoks
Tipptasemel domeenid
.news
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
RegistrarLock
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €
Miks registreerida oma domeen Hostingeris?
Tehnilisi teadmisi pole vaja
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Näpunäited
Kuidas saada parim domeeninimi
1. Lisa oma brändinimi
Kasutage oma brändinime või märksõnu, et suurendada otsingutulemustes nähtavust ja tuntust.
2. Hoia see lühike
Kolmest sõnast koosnevaid domeeninimesid on lihtsam lugeda ja meelde jätta.
3. Vähem on rohkem
Väldi sidekriipse, numbreid, slängi ja raskesti kirjutatavaid sõnu.
4. Mõtle oma publikule
Vali lahendus, mis sobib sinu sihtrühmaga, olgu see siis kohalik või globaalne.
5. Tegutse kiiresti
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.news domeeni KKK
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs 10,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 35,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.