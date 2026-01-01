Alusta lugu esmalt domeeniga .news.

35,99/aasta10,99/1. aasta
Säästa 69%
Esimeseks aastaks
.news

Domeeni .news kohta

Kiire ülevaade domeeni .news valimiseks ja registreerimiseks

Mis on .news domeen?

Domeen .news on üldine tippdomeen, mis on loodud uudiste, meedia ja ajakirjanduse veebisaitidele. Sellel ei ole spetsiifilisi abikõlblikkuse piiranguid ja seda kasutatakse laialdaselt ajakohase ja teabele keskenduva sisu jaoks.

Kellele on .news domeen mõeldud?

Domeen .news sobib kirjastajatele, meediaväljaannetele, blogijatele ja organisatsioonidele, kes jagavad õigeaegseid värskendusi. See aitab esile tõsta uudiste sisu, luua autoriteeti ja hoida publikut kursis nii üldiste kui ka nišiteemadega.

Miks valida .news domeen?

Domeen .news teeb teie fookuse ühe pilguga selgeks, aidates külastajatel teavet ja värskendusi kiiresti tuvastada. See toetab järjepidevat brändingut teie veebisaidil, e-kirjades ja turunduses, kui teie sisupakkumine kasvab.

Domeeniteave .news jaoks

Tipptasemel domeenid
.news
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
RegistrarLock
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €

Miks registreerida oma domeen Hostingeris?

Tehnilisi teadmisi pole vaja
Ekspertide tugi ööpäevaringselt
Tasuta domeeni privaatsuse kaitse
Tasuta tulekul olev leht või link biolehel
Konkurentsivõimeline hinnakujundus
Näpunäited

Kuidas saada parim domeeninimi

1. Lisa oma brändinimi

Kasutage oma brändinime või märksõnu, et suurendada otsingutulemustes nähtavust ja tuntust.
Kolmest sõnast koosnevaid domeeninimesid on lihtsam lugeda ja meelde jätta.
Väldi sidekriipse, numbreid, slängi ja raskesti kirjutatavaid sõnu.
Vali lahendus, mis sobib sinu sihtrühmaga, olgu see siis kohalik või globaalne.
Suurepärased domeenid müüakse kiiresti – otsi ja kindlusta enda oma juba täna.Alusta otsingut

Avasta teisi domeenilaiendeid

.eu

Üks domeen kogu Euroopale

6,99 €3,49/1. aastaVaata saadavust

.com

Maailma lemmikdomeen

16,99 €2,99/1. aastaVaata saadavust

.online

Teie ettevõte, avatud ööpäevaringselt

33,99 €0,99/1. aastaVaata saadavust

.io

Domeen, mida iga idufirma soovib

65,99 €27,99/1. aastaVaata saadavust

.icu

Show your clients you do business in the .icu.

14,99 €1,99/1. aastaVaata saadavust

.xyz

Värske. Moodne. Lõputult paindlik.

18,99 €1,99/1. aastaVaata saadavust

.pro

Näita maailmale, mida sa kõige paremini teed

29,99 €2,99/1. aastaVaata saadavust

.cloud

Kus tänapäeva ettevõtted tegutsevad

24,99 €1,99/1. aastaVaata saadavust

.news domeeni KKK

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs 10,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 35,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.