Loo oma ettevõte domeeniga .company

22,99/aasta2,99/1. aasta
Säästa 87%
Esimeseks aastaks
.company

Domeeni .company kohta

Kiire ülevaade domeeni .company valimiseks ja registreerimiseks

Mis on .company domeen?

.company on üldine tippdomeen, mis on loodud igas suuruses ja valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele. Seda kasutatakse laialdaselt ettevõtete veebisaitide, portfooliote ja professionaalsete veebiidentiteetide jaoks, ilma asukohapiiranguteta.

Kellele sobib .company domeen?

.company domeen sobib ideaalselt ettevõtetele, agentuuridele ja B2B-teenuse pakkujatele, kes soovivad selget ja professionaalset identiteeti. See sobib valdusfirmadele, tütarettevõtetele ja globaalsetele meeskondadele, kes jagavad ühtset veebipõhist kohalolekut.

Miks valida .company domeen?

.company domeen annab selgelt edasi teie organisatsiooni olemust ja toetab ühtset, professionaalset kuvandit. See aitab külastajatel teid kiiresti ära tunda ning toimib hästi erinevatel veebisaitidel, e-posti aadressidel ja pikaajalises brändingus.

Domeeniteave .company jaoks

Tipptasemel domeenid
.company
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
RegistrarLock
IDN-domeenid
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €

Miks registreerida oma domeen Hostingeris?

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Kuidas saada parim domeeninimi

1. Lisa oma brändinimi

Kasutage oma brändinime või märksõnu, et suurendada otsingutulemustes nähtavust ja tuntust.
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.company domeeni KKK

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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