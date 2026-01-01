Loo oma ettevõte domeeniga .company
22,99€/aasta2,99€/1. aastaEsimeseks aastaks
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Domeeni .company kohta
Kiire ülevaade domeeni .company valimiseks ja registreerimiseks
Mis on .company domeen?
.company on üldine tippdomeen, mis on loodud igas suuruses ja valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele. Seda kasutatakse laialdaselt ettevõtete veebisaitide, portfooliote ja professionaalsete veebiidentiteetide jaoks, ilma asukohapiiranguteta.
Kellele sobib .company domeen?
.company domeen sobib ideaalselt ettevõtetele, agentuuridele ja B2B-teenuse pakkujatele, kes soovivad selget ja professionaalset identiteeti. See sobib valdusfirmadele, tütarettevõtetele ja globaalsetele meeskondadele, kes jagavad ühtset veebipõhist kohalolekut.
Miks valida .company domeen?
.company domeen annab selgelt edasi teie organisatsiooni olemust ja toetab ühtset, professionaalset kuvandit. See aitab külastajatel teid kiiresti ära tunda ning toimib hästi erinevatel veebisaitidel, e-posti aadressidel ja pikaajalises brändingus.
Domeeniteave .company jaoks
Tipptasemel domeenid
.company
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
RegistrarLock
IDN-domeenid
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €
Miks registreerida oma domeen Hostingeris?
Tehnilisi teadmisi pole vaja
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Näpunäited
Kuidas saada parim domeeninimi
1. Lisa oma brändinimi
Kasutage oma brändinime või märksõnu, et suurendada otsingutulemustes nähtavust ja tuntust.
2. Hoia see lühike
Kolmest sõnast koosnevaid domeeninimesid on lihtsam lugeda ja meelde jätta.
3. Vähem on rohkem
Väldi sidekriipse, numbreid, slängi ja raskesti kirjutatavaid sõnu.
4. Mõtle oma publikule
Vali lahendus, mis sobib sinu sihtrühmaga, olgu see siis kohalik või globaalne.
5. Tegutse kiiresti
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.company domeeni KKK
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.