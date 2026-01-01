Registreeri oma domeeninimi .biz
20,99€/aasta6,99€/1. aastaEsimeseks aastaks
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Domeeni .biz kohta
Kiire ülevaade domeeni .biz valimiseks ja registreerimiseks
Mis on .biz domeen?
.biz domeen on üldine tippdomeen, mis on loodud äriliseks kasutamiseks. Seda kasutavad laialdaselt ettevõtted, ettevõtjad ja e-kaubanduse saidid, kes otsivad selget ja ärikeskset nime.
Kellele .biz domeen mõeldud on?
.biz domeen sobib väikeettevõtete omanikele, idufirmadele, konsultantidele ja äritegevusele keskendunud e-kaubanduse projektidele. See aitab näidata ärikeskset kohalolekut professionaalsete teenuste ja ettevõtete veebisaitide jaoks.
Miks valida .biz domeen?
.biz domeen annab selgelt märku ettevõttekesksest veebisaidist, aidates külastajatel kiiresti teie pakutavat tuvastada. See toetab professionaalset ja järjepidevat brändingut teie saidil, e-kirjades ja turunduses teie ettevõtte arenedes.
Domeeniteave .biz jaoks
Tipptasemel domeenid
.biz
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
3 aastat
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
RegistrarLock
IDN-domeenid
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €
Miks registreerida oma domeen Hostingeris?
Tehnilisi teadmisi pole vaja
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Tasuta domeeni privaatsuse kaitse
Tasuta tulekul olev leht või link biolehel
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Näpunäited
Kuidas saada parim domeeninimi
1. Lisa oma brändinimi
Kasutage oma brändinime või märksõnu, et suurendada otsingutulemustes nähtavust ja tuntust.
2. Hoia see lühike
Kolmest sõnast koosnevaid domeeninimesid on lihtsam lugeda ja meelde jätta.
3. Vähem on rohkem
Väldi sidekriipse, numbreid, slängi ja raskesti kirjutatavaid sõnu.
4. Mõtle oma publikule
Vali lahendus, mis sobib sinu sihtrühmaga, olgu see siis kohalik või globaalne.
5. Tegutse kiiresti
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.biz domeeni KKK
What does a .biz domain mean?
A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Is a .biz domain trusted?
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .biz a good domain?
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Should I choose a .biz domain or .com domain?
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Who can register a .biz domain?
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .biz domains?
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
How much does a .biz domain cost?
At Hostinger, a .biz domain costs 6,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 20,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.