Registreeri oma domeeninimi .biz

20,99/aasta6,99/1. aasta
Säästa 67%
Esimeseks aastaks
.biz

Domeeni .biz kohta

Kiire ülevaade domeeni .biz valimiseks ja registreerimiseks

Mis on .biz domeen?

.biz domeen on üldine tippdomeen, mis on loodud äriliseks kasutamiseks. Seda kasutavad laialdaselt ettevõtted, ettevõtjad ja e-kaubanduse saidid, kes otsivad selget ja ärikeskset nime.

Kellele .biz domeen mõeldud on?

.biz domeen sobib väikeettevõtete omanikele, idufirmadele, konsultantidele ja äritegevusele keskendunud e-kaubanduse projektidele. See aitab näidata ärikeskset kohalolekut professionaalsete teenuste ja ettevõtete veebisaitide jaoks.

Miks valida .biz domeen?

.biz domeen annab selgelt märku ettevõttekesksest veebisaidist, aidates külastajatel kiiresti teie pakutavat tuvastada. See toetab professionaalset ja järjepidevat brändingut teie saidil, e-kirjades ja turunduses teie ettevõtte arenedes.

Domeeniteave .biz jaoks

Tipptasemel domeenid
.biz
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
3 aastat
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
RegistrarLock
IDN-domeenid
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €

Miks registreerida oma domeen Hostingeris?

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Näpunäited

Kuidas saada parim domeeninimi

1. Lisa oma brändinimi

Kasutage oma brändinime või märksõnu, et suurendada otsingutulemustes nähtavust ja tuntust.
Kolmest sõnast koosnevaid domeeninimesid on lihtsam lugeda ja meelde jätta.
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.biz domeeni KKK

A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
At Hostinger, a .biz domain costs 6,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 20,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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