Laske oma loovusel rääkida läbi domeeni .art
22,99€/aasta1,99€/1. aastaEsimeseks aastaks
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Domeeni .art kohta
Kiire ülevaade domeeni .art valimiseks ja registreerimiseks
Mis on .art domeen?
.art on üldine tippdomeen, mis on suunatud kunstnikele, galeriidele, muuseumidele ja loomingulistele brändidele. See on avatud kõigile üle maailma ja seda kasutatakse tavaliselt portfooliote, näituste ja muude kunstile keskendunud projektide jaoks.
Kellele .art domeen mõeldud on?
.art domeen sobib kunstnikele, galeriidele, muuseumidele ja loomingulistele stuudiotele, kes soovivad selget ja meeldejäävat ruumi oma tööde veebis esitlemiseks. See sobib portfooliote, näituste, digitaalse kunsti projektide ja kultuuriorganisatsioonide jaoks.
Miks valida .art domeen?
.art domeen annab märku selgest keskendumisest loovusele ja visuaalsele tööle, aidates külastajatel teie veebisaidist koheselt aru saada. See toetab järjepidevat brändingut teie saidil, e-kirjades ja turunduses, kui teie portfoolio või ettevõte areneb.
Domeeniteave .art jaoks
Tipptasemel domeenid
.art
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
3 aastat
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
RegistrarLock
IDN-domeenid
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €
Miks registreerida oma domeen Hostingeris?
Tehnilisi teadmisi pole vaja
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Tasuta domeeni privaatsuse kaitse
Tasuta tulekul olev leht või link biolehel
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Näpunäited
Kuidas saada parim domeeninimi
1. Lisa oma brändinimi
Kasutage oma brändinime või märksõnu, et suurendada otsingutulemustes nähtavust ja tuntust.
2. Hoia see lühike
Kolmest sõnast koosnevaid domeeninimesid on lihtsam lugeda ja meelde jätta.
3. Vähem on rohkem
Väldi sidekriipse, numbreid, slängi ja raskesti kirjutatavaid sõnu.
4. Mõtle oma publikule
Vali lahendus, mis sobib sinu sihtrühmaga, olgu see siis kohalik või globaalne.
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.art domeeni KKK
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.