Mis on .art domeen? .art on üldine tippdomeen, mis on suunatud kunstnikele, galeriidele, muuseumidele ja loomingulistele brändidele. See on avatud kõigile üle maailma ja seda kasutatakse tavaliselt portfooliote, näituste ja muude kunstile keskendunud projektide jaoks.

Kellele .art domeen mõeldud on? .art domeen sobib kunstnikele, galeriidele, muuseumidele ja loomingulistele stuudiotele, kes soovivad selget ja meeldejäävat ruumi oma tööde veebis esitlemiseks. See sobib portfooliote, näituste, digitaalse kunsti projektide ja kultuuriorganisatsioonide jaoks.