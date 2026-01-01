Meelita kliente domeeniga .agency
31,99€/aasta3,99€/1. aastaEsimeseks aastaks
Säästa 88%
Domeeni .agency kohta
Kiire ülevaade domeeni .agency valimiseks ja registreerimiseks
Mis on .agency domeen?
Domeen .agency on avatud üldine tippdomeen, mis on loodud agentuuridele, teenindusettevõtetele ja professionaalsetele meeskondadele. Seda kasutavad laialdaselt turundus-, loome-, värbamis- ja konsultatsioonifirmad.
Kellele sobib .agency domeen?
.agency domeen sobib ideaalselt turundusagentuuridele, loovstuudiotele, värbamisfirmadele ja konsultatsioonimeeskondadele, kes soovivad selget ja professionaalset identiteeti veebis. See sobib nii nišispetsialistidele kui ka mitme teenusega agentuuridele.
Miks valida .agency domeen?
Domeen .agency annab selgelt edasi teie professionaalseid teenuseid ja muudab teie brändi hõlpsamini äratuntavaks. See toetab ühtset nimetamist teie veebisaidil, e-kirjades ja kampaaniates, aidates säilitada selgust teie ettevõtte laienedes.
Domeeniteave .agency jaoks
Tipptasemel domeenid
.agency
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
RegistrarLock
IDN-domeenid
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €
Miks registreerida oma domeen Hostingeris?
Tehnilisi teadmisi pole vaja
Ekspertide tugi ööpäevaringselt
Tasuta domeeni privaatsuse kaitse
Tasuta tulekul olev leht või link biolehel
Konkurentsivõimeline hinnakujundus
Näpunäited
Kuidas saada parim domeeninimi
1. Lisa oma brändinimi
Kasutage oma brändinime või märksõnu, et suurendada otsingutulemustes nähtavust ja tuntust.
2. Hoia see lühike
Kolmest sõnast koosnevaid domeeninimesid on lihtsam lugeda ja meelde jätta.
3. Vähem on rohkem
Väldi sidekriipse, numbreid, slängi ja raskesti kirjutatavaid sõnu.
4. Mõtle oma publikule
Vali lahendus, mis sobib sinu sihtrühmaga, olgu see siis kohalik või globaalne.
5. Tegutse kiiresti
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.agency domeeni KKK
What does a .agency domain mean?
A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Is a .agency domain trusted?
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Is a .agency a good domain?
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .agency domain or .com domain?
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Who can register a .agency domain?
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Are there restrictions on .agency domains?
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
How much does a .agency domain cost?
At Hostinger, a .agency domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.