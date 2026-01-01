Byg systemer, der skalerer med et .systems domæne

286,99kr./år90,99kr./1. år
Spar 68%
For det første år
.systems

Om domænet .systems

En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .systems-domæne

Hvad er et .systems-domæne?

.systems er et generisk TLD, der er egnet til virksomheder, IT-udbydere, ingeniørfirmaer og organisationer, der tilbyder komplekse løsninger, infrastruktur eller tjenester, med vægt på struktureret, systembaseret arbejde.

Hvem er et .systems-domæne til?

Et .systems-domæne fungerer godt for IT-konsulenter, softwareleverandører, systemintegratorer og infrastrukturudbydere, der tilbyder komplekse tekniske løsninger og support. Det passer til både nicheprojekter og etablerede teknologivirksomheder.

Hvorfor vælge et .systems-domæne?

Et .systems-domæne signalerer struktureret, teknisk fokus fra første besøg, hvilket forbedrer klarheden og brandgenkendelsen. Det understøtter ensartet navngivning på tværs af websteder, e-mails og dokumentation, hvilket hjælper med at opretholde en professionel, skalerbar online tilstedeværelse.

Domæneoplysninger for .systems

TLD
.systems
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
RegistrarLock
IDN-domæner
DNSSEC
ICANN-gebyr
1,31 kr.

Hvorfor registrere dit domæne hos Hostinger?

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Ofte stillede spørgsmål om .systems domæne

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs 90,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 286,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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