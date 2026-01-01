Skalér uden grænser med et .cloud domæne

181,99kr./år13,99kr./1. år
Spar 92%
For det første år
.cloud
Få et gratis .cloud-domæne med et premium webhotel i 12 måneder.

Om domænet .cloud

En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .cloud-domæne

Hvad er et .cloud-domæne?

.cloud er et generisk TLD designet til cloud-tjenester, SaaS-produkter og digitale projekter. Det er åbent for alle, hvilket gør det populært for tech-virksomheder, udviklere og onlineværktøjer.

Hvem er et .cloud-domæne til?

Et .cloud-domæne er ideelt for SaaS-udbydere, hostingvirksomheder, IT-konsulenter og udviklere, der præsenterer cloudbaserede værktøjer eller platforme. Det er velegnet til produktlandingssider, infrastrukturtjenester og moderne teknologiporteføljer.

Hvorfor vælge et .cloud-domæne?

Et .cloud-domæne signalerer tydeligt onlinetjenester og moderne infrastruktur og hjælper besøgende med hurtigt at forstå dit fokus. Det understøtter tydelig branding på tværs af dit websted, din e-mail og din marketing, efterhånden som din virksomhed udvikler sig.

Domæneoplysninger for .cloud

TLD
.cloud
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
Premium domænebeskyttelse
Tilføjelse
RegistrarLock
IDN-domæner
DNSSEC
ICANN-gebyr
1,31 kr.

Hvorfor registrere dit domæne hos Hostinger?

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Ofte stillede spørgsmål om .cloud domæne

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 13,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 181,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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