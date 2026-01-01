Skab uden begrænsninger med et .studio domæne

327,99kr./år90,99kr./1. år
Spar 72%
For det første år
.studio

Om domænet .studio

En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .studio-domæne

Hvad er et .studio-domæne?

Domænet .studio er et generisk TLD, der ofte bruges af kreative fagfolk, bureauer og studier. Det er fleksibelt og lokationsneutralt og passer til porteføljer, produktionshuse og designbrands.

Hvem er et .studio-domæne til?

Et .studio-domæne er egnet til designbureauer, kunststudier, fotografer og kreative freelancere, der fremviser porteføljer eller tjenester. Det er ideelt til at fremhæve visuelt arbejde og styrke en professionel kreativ identitet.

Hvorfor vælge et .studio-domæne?

Et .studio-domæne signalerer tydeligt et kreativt eller produktionsfokuseret rum, hvilket hjælper besøgende med at forstå dine tjenester med et hurtigt overblik. Det understøtter ensartet branding på tværs af dit websted, e-mail og markedsføring, efterhånden som din virksomhed udvikler sig.

Domæneoplysninger for .studio

TLD
.studio
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-gebyr
1,31 kr.

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Ofte stillede spørgsmål om .studio domæne

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs 90,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 327,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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