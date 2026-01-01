Hjælp folk med at løse deres problemer med et domæne .solutions

251,99kr./år27,99kr./1. år
Spar 89%
For det første år
.solutions

Om domænet .solutions

En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .solutions-domæne

Hvad er et .solutions-domæne?

.solutions er et generisk TLD, der er egnet til virksomheder og professionelle, der tilbyder tjenester, svar eller problemløsning. Det bruges i vid udstrækning til konsulentvirksomheder, teknologiudbydere og supportfokuserede websteder.

Hvem er et .solutions-domæne til?

Et .solutions-domæne er egnet til konsulenter, bureauer, softwareudbydere og tech-startups, der fokuserer på at løse klientproblemer. Det signalerer problemløsningsekspertise for servicevirksomheder, SaaS-værktøjer og supportplatforme.

Hvorfor vælge et .solutions-domæne?

Et .solutions-domæne signalerer tydeligt, at du tilbyder svar og problemløsningstjenester, hvilket hjælper besøgende med hurtigt at forstå din værdi. Det understøtter ensartet branding på tværs af dit websted, din e-mail og din marketing, efterhånden som din virksomhed udvikler sig.

Domæneoplysninger for .solutions

TLD
.solutions
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
RegistrarLock
IDN-domæner
DNSSEC
ICANN-gebyr
1,31 kr.

Hvorfor registrere dit domæne hos Hostinger?

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Ofte stillede spørgsmål om .solutions domæne

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 27,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 251,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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