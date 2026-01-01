Hjælp folk med at løse deres problemer med et domæne .solutions
251,99kr./år27,99kr./1. årFor det første år
Spar 89%
Om domænet .solutions
En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .solutions-domæne
Hvad er et .solutions-domæne?
.solutions er et generisk TLD, der er egnet til virksomheder og professionelle, der tilbyder tjenester, svar eller problemløsning. Det bruges i vid udstrækning til konsulentvirksomheder, teknologiudbydere og supportfokuserede websteder.
Hvem er et .solutions-domæne til?
Et .solutions-domæne er egnet til konsulenter, bureauer, softwareudbydere og tech-startups, der fokuserer på at løse klientproblemer. Det signalerer problemløsningsekspertise for servicevirksomheder, SaaS-værktøjer og supportplatforme.
Hvorfor vælge et .solutions-domæne?
Et .solutions-domæne signalerer tydeligt, at du tilbyder svar og problemløsningstjenester, hvilket hjælper besøgende med hurtigt at forstå din værdi. Det understøtter ensartet branding på tværs af dit websted, din e-mail og din marketing, efterhånden som din virksomhed udvikler sig.
Domæneoplysninger for .solutions
TLD
.solutions
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
RegistrarLock
IDN-domæner
DNSSEC
ICANN-gebyr
1,31 kr.
Hvorfor registrere dit domæne hos Hostinger?
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Ofte stillede spørgsmål om .solutions domæne
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs 27,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 251,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.