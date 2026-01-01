Show the world your best work with a .photo domain

237,99kr./år169,99kr./1. år
Spar 29%
For det første år
.photo

Om domænet .photo

En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .photo-domæne

What is a .photo domain?

.photo is a generic top-level domain for photography-related sites. It has no special registration restrictions, so individuals, studios, and businesses can use it for portfolios, galleries, or visual brands.

Who is a .photo domain for?

A .photo domain works well for photographers, studios, visual artists, and portfolio sites that want a clear, memorable web address for showcasing images and services. It suits both personal work and growing creative businesses.

Why choose a .photo domain?

A .photo domain helps visitors understand your website at a glance and gives your brand a clear, memorable identity. It supports trustworthy website, email, and marketing use, while staying flexible as your business grows.

Domæneoplysninger for .photo

TLD
.photo
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
RegistrarLock
IDN-domæner
DNSSEC
ICANN-gebyr
1,31 kr.

Hvorfor registrere dit domæne hos Hostinger?

Ingen teknisk viden kræves
Ekspertsupport døgnet rundt
Gratis domænebeskyttelse
Gratis "kommer snart"-side eller link i bio-hjemmeside
Konkurrencedygtige priser
Tips

Sådan får du det bedste domænenavn

1. Inkluder dit brandnavn

Brug dit brandnavn eller dine søgeord til at øge genkendelse og synlighed i søgeresultaterne.
Domænenavne under tre ord er nemmere at læse og huske.
Undgå bindestreger, tal, slang og ord, der er svære at stave.
Vælg en udvidelse, der passer til din målgruppe, uanset om den er lokal eller global.
Gode domæner sælges hurtigt – søg og få dit i dag.Start søgning

Se andre domæneudvidelser

.dk

Danske kunder forventer dette

83,99 kr.69,99kr./1. årTjek tilgængelighed

.com

Verdens foretrukne domæne

126,99 kr.19,99kr./1. årTjek tilgængelighed

.online

Din virksomhed, åben 24/7

251,99 kr.6,99kr./1. årTjek tilgængelighed

.io

Domænet enhver startup ønsker sig

523,99 kr.223,99kr./1. årTjek tilgængelighed

.icu

Vis dine kunder, at du driver forretning i .icu.

111,99 kr.13,99kr./1. årTjek tilgængelighed

.xyz

Frisk. Moderne. Uendeligt fleksibel.

139,99 kr.13,99kr./1. årTjek tilgængelighed

.pro

Vis verden, hvad du er bedst til

223,99 kr.20,99kr./1. årTjek tilgængelighed

.cloud

Hvor moderne virksomheder opererer

181,99 kr.13,99kr./1. årTjek tilgængelighed

Ofte stillede spørgsmål om .photo domæne

A .photo domain signals a site about photography or photos. It’s commonly used by photographers, studios, portfolios, and image-focused brands, and it was created to make those sites easy to recognize.
Yes. .photo is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domain extensions.
Yes, if your site is about photography, visual work, or photo sharing. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .photo if you want a clear, niche name that matches your content and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want a broader, general-purpose domain.
Anyone can register a .photo domain. There are no special industry, location, or membership requirements to qualify.
Yes. The name must follow standard domain rules, and reserved or premium names may not be available. Some registrations may also need to meet registry policies.
At Hostinger, a .photo domain costs 169,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 237,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.