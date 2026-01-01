Bryd historien først med et .news domæne

265,99kr./år76,99kr./1. år
Spar 71%
For det første år
.news

Om domænet .news

En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .news-domæne

Hvad er et .news-domæne?

.news-domænet er et generisk topdomæne, der er oprettet til nyheds-, medie- og journalistikwebsteder. Det har ingen specifikke begrænsninger for adgangsberettigelse og bruges i vid udstrækning til aktuelt, informationsfokuseret indhold.

Hvem er et .news-domæne til?

Et .news-domæne er egnet til udgivere, medier, bloggere og organisationer, der deler rettidige opdateringer. Det hjælper med at fremhæve nyhedsindhold, opbygge autoritet og holde publikum informeret om generelle eller nichemæssige emner.

Hvorfor vælge et .news-domæne?

Et .news-domæne gør dit fokus klart med et enkelt blik og hjælper besøgende med hurtigt at genkende information og opdateringer. Det understøtter ensartet branding på tværs af dit websted, din e-mail og din marketing, efterhånden som dit indholdsudbud vokser.

Domæneoplysninger for .news

TLD
.news
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-gebyr
1,31 kr.

Hvorfor registrere dit domæne hos Hostinger?

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Ofte stillede spørgsmål om .news domæne

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs 76,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 265,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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