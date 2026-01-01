Etabler din virksomhed med et domæne .company
167,99kr./år20,99kr./1. årFor det første år
Spar 88%
Om domænet .company
En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .company-domæne
Hvad er et .company-domæne?
.company er et generisk TLD designet til virksomheder af enhver størrelse eller branche. Det bruges i vid udstrækning til virksomhedswebsteder, porteføljer og professionelle onlineidentiteter, uden lokationsbegrænsninger.
Hvem er et .company-domæne til?
Et .company-domæne er ideelt for virksomheder, bureauer og B2B-udbydere, der ønsker en klar, professionel identitet. Det er velegnet til holdingselskaber, datterselskaber og globale teams, der deler en samlet online tilstedeværelse.
Hvorfor vælge et .company-domæne?
Et .company-domæne angiver tydeligt, hvad din organisation er, og understøtter et ensartet, professionelt image. Det hjælper besøgende med hurtigt at genkende dig og fungerer godt på tværs af websteder, e-mailadresser og langsigtet branding.
Domæneoplysninger for .company
TLD
.company
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
RegistrarLock
IDN-domæner
DNSSEC
ICANN-gebyr
1,31 kr.
Hvorfor registrere dit domæne hos Hostinger?
Ingen teknisk viden kræves
Ekspertsupport døgnet rundt
Gratis domænebeskyttelse
Gratis "kommer snart"-side eller link i bio-hjemmeside
Konkurrencedygtige priser
Tips
Sådan får du det bedste domænenavn
1. Inkluder dit brandnavn
Brug dit brandnavn eller dine søgeord til at øge genkendelse og synlighed i søgeresultaterne.
2. Hold det kort
Domænenavne under tre ord er nemmere at læse og huske.
3. Mindre er bedre
Undgå bindestreger, tal, slang og ord, der er svære at stave.
4. Tænk på dit publikum
Vælg en udvidelse, der passer til din målgruppe, uanset om den er lokal eller global.
5. Skynd dig
Se andre domæneudvidelser
.dk
Danske kunder forventer dette
.com
Verdens foretrukne domæne
.online
Din virksomhed, åben 24/7
.io
Domænet enhver startup ønsker sig
.icu
Vis dine kunder, at du driver forretning i .icu.
.xyz
Frisk. Moderne. Uendeligt fleksibel.
.pro
Vis verden, hvad du er bedst til
.cloud
Hvor moderne virksomheder opererer
Ofte stillede spørgsmål om .company domæne
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs 20,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 167,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.