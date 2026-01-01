Registrer dit domænenavn .biz
167,99kr./år55,99kr./1. årFor det første år
Spar 67%
Om domænet .biz
En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .biz-domæne
Hvad er et .biz-domæne?
.biz-domænet er et generisk topdomæne, der er oprettet til erhvervsmæssig brug. Det bruges i vid udstrækning af virksomheder, iværksættere og e-handelssider, der leder efter et klart, forretningsfokuseret navn.
Hvem er et .biz-domæne til?
Et .biz-domæne er egnet til små virksomhedsejere, startups, konsulenter og e-handelsprojekter med fokus på kommerciel aktivitet. Det er med til at signalere en forretningsorienteret tilstedeværelse for professionelle tjenester og virksomhedswebsteder.
Hvorfor vælge et .biz-domæne?
Et .biz-domæne signalerer tydeligt en forretningsfokuseret hjemmeside og hjælper besøgende med hurtigt at identificere, hvad du tilbyder. Det understøtter professionel og ensartet branding på tværs af din hjemmeside, e-mail og markedsføring, efterhånden som din virksomhed udvikler sig.
Domæneoplysninger for .biz
TLD
.biz
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
RegistrarLock
IDN-domæner
DNSSEC
ICANN-gebyr
1,31 kr.
Hvorfor registrere dit domæne hos Hostinger?
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Ofte stillede spørgsmål om .biz domæne
What does a .biz domain mean?
A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Is a .biz domain trusted?
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .biz a good domain?
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Should I choose a .biz domain or .com domain?
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Who can register a .biz domain?
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .biz domains?
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
How much does a .biz domain cost?
At Hostinger, a .biz domain costs 55,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 167,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.