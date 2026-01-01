Lad din kreativitet tale gennem et .art domæne
181,99kr./år13,99kr./1. årFor det første år
Spar 92%
Om domænet .art
En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .art-domæne
Hvad er et .art-domæne?
.art er et generisk topdomæne rettet mod kunstnere, gallerier, museer og kreative brands. Det er åbent for alle i hele verden og bruges almindeligvis til porteføljer, udstillinger og andre kunstfokuserede projekter.
Hvem er et .art-domæne til?
Et .art-domæne er egnet til kunstnere, gallerier, museer og kreative studier, der ønsker et tydeligt og mindeværdigt rum til at fremvise værker online. Det passer til porteføljer, udstillinger, digitale kunstprojekter og kulturelle organisationer.
Hvorfor vælge et .art-domæne?
Et .art-domæne signalerer et klart fokus på kreativitet og visuelt arbejde, hvilket hjælper besøgende med at forstå dit websted med det samme. Det understøtter ensartet branding på tværs af dit websted, e-mail og markedsføring, efterhånden som din portefølje eller virksomhed udvikler sig.
Domæneoplysninger for .art
TLD
.art
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
RegistrarLock
IDN-domæner
DNSSEC
ICANN-gebyr
1,31 kr.
Hvorfor registrere dit domæne hos Hostinger?
Ingen teknisk viden kræves
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Ofte stillede spørgsmål om .art domæne
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs 13,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 181,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.