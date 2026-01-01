Tiltræk kunder med et domæne .agency

251,99kr./år27,99kr./1. år
Spar 89%
For det første år
.agency

Om domænet .agency

En hurtig oversigt, der hjælper dig med at vælge og registrere et .agency-domæne

Hvad er et .agency-domæne?

.agency-domænet er et åbent generisk topdomæne (gTLD), der blev introduceret til bureauer, servicevirksomheder og professionelle teams. Det bruges bredt af virksomheder inden for marketing, kreative fag, rekruttering og rådgivning.

Hvem er et .agency-domæne til?

Et .agency-domæne er ideelt for marketingbureauer, kreative studier, rekrutteringsfirmaer og konsulentteams, der ønsker en klar, professionel identitet online. Det passer til både nichespecialister og multiservicebureauer.

Hvorfor vælge et .agency-domæne?

Et .agency-domæne kommunikerer tydeligt dine professionelle tjenester og gør dit brand lettere at genkende. Det understøtter ensartet navngivning på tværs af din hjemmeside, i dine e-mails og i dine kampagner, hvilket hjælper med at opretholde klarheden, efterhånden som din virksomhed skaleres.

Domæneoplysninger for .agency

TLD
.agency
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Beskyttelse af domæneoplysninger
Gratis
RegistrarLock
IDN-domæner
DNSSEC
ICANN-gebyr
1,31 kr.

Hvorfor registrere dit domæne hos Hostinger?

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Ofte stillede spørgsmål om .agency domæne

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs 27,99 kr. for the first year. After that, the renewal fee is 251,99 kr./år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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