Hospedagem VPS OpenCart
Crie e expanda seu negócio online.
Aproveite os leads com o OpenCart
Hospedagem rápida para lojas OpenCart em rápido crescimento.
Aumente a escala sem esforço
Não deixe que suas conversões caiam drasticamente durante picos de tráfego. Aumente facilmente os recursos do seu servidor com apenas alguns cliques através do nosso painel de controle intuitivo, o hPanel.
Tenha o controle total
Instale diversos softwares e otimize o ambiente do servidor especificamente para sua loja OpenCart. Com nosso acesso root completo, tudo é possível.
Proteja sua loja
Impeça o acesso não autorizado e proteja os dados dos seus clientes com um firewall fácil de configurar, um scanner automático de malware e proteção contra DDoS.
Provedor de hospedagem OpenCart em que você pode confiar.
Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.
Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.
O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.
A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.