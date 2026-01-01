A hospedagem VPS para OpenCart permite que você hospede a plataforma de e-commerce de código aberto em um servidor virtual privado. Cada VPS possui seus próprios recursos dedicados, como CPU, armazenamento e memória, oferecendo mais controle e melhor desempenho em comparação com os serviços de hospedagem compartilhada.

Você pode instalar e configurar softwares conforme necessário, otimizar as configurações do servidor para o OpenCart e ajustar as configurações específicas para os requisitos da sua loja online.