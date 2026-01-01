Mit OpenCart VPS-Hosting können Sie die Open-Source-E-Commerce-Plattform auf einem virtuellen privaten Server hosten. Jeder VPS verfügt über eigene dedizierte Ressourcen wie CPU, Speicherplatz und Arbeitsspeicher, was Ihnen im Vergleich zu Shared-Hosting-Diensten mehr Kontrolle und eine bessere Performance bietet. Sie können Software nach Bedarf installieren und konfigurieren, die Servereinstellungen für OpenCart optimieren und die Konfigurationen an die spezifischen Anforderungen Ihres Online-Shops anpassen.

Als Open-Source-Plattform ist OpenCart kostenlos zu installieren und zu nutzen. Allerdings benötigen Sie einen separaten Webhosting-Service, eine Domain und ein SSL-Zertifikat, um einen professionellen Onlineshop einzurichten. Zusätzlich sollten Sie weitere Kosten berücksichtigen, beispielsweise für Premium-Themes, kostenpflichtige Erweiterungen, Zahlungsanbieter von Drittanbietern, Website-Wartung und gegebenenfalls Webentwickler.

Nein, OpenCart bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, mit der Sie einen Onlineshop erstellen und Produkte, Kategorien, Erweiterungen und Themes verwalten können, ohne programmieren zu müssen. Allerdings benötigen Sie gewisse technische Kenntnisse, um Ihren virtuellen privaten Server einzurichten und anzupassen. Aber keine Sorge – Hostinger bietet einen Ein-Klick-Betriebssystem-Installer und einen KI-Assistenten, der Ihnen jederzeit bei Fragen zur Seite steht.

Sie können OpenCart auch manuell installieren , indem Sie ein Control Panel wie cPanel und einen FTP-Client wie FileZilla verwenden.

Welche Systemvoraussetzungen gelten für das Hosting von OpenCart?