Implante Openship com instalação em um clique.
Plataforma de implantação de código aberto e auto-hospedável com CI/CD integrado para implantar qualquer stack em seus próprios servidores.
Escolha um plano VPS para Openship
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Openship
Openship é uma plataforma de implantação de código aberto e autohospedável que transforma qualquer servidor na sua própria plataforma como serviço. Aponte-o para um repositório Git e ele detecta a pilha, cria um contêiner, provisiona bancos de dados, domínios e TLS, e entrega o resultado — sem arquivos de pipeline ou YAML para manter. Push-to-deploy, ambientes de pré-visualização, fluxos de staging e produção, e reversões com um clique vêm integrados.
Auto-hospedar o Openship mantém seu pipeline de build, dados da aplicação e infraestrutura inteiramente em máquinas que você controla, sem precificação por usuário ou aprisionamento tecnológico. Gerencie tudo a partir de um painel web, aplicativo de desktop, CLI ou API REST, e mova contêineres Docker padrão entre provedores quando quiser.
Openship: principais recursos
CI/CD integrada
Implantação por push com ambientes de pré-visualização, fluxos de teste e produção, e reversões com um clique — sem arquivos de pipeline para escrever.
Qualquer stack, qualquer servidor
Implante Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker ou monorepos em qualquer VPS, servidor dedicado ou homelab.
Backend gerenciado completo
Provisione Postgres, MySQL, MongoDB e Redis juntamente com workers, WebSockets e armazenamento de objetos a partir de um único painel de controle.
Domínios e SSL
Certificados HTTPS automáticos, suporte a curinga e domínios ilimitados com renovação automática gerenciada para cada implantação.
Três maneiras de trabalhar
Gerencie implantações a partir de um aplicativo de desktop completo, um painel web para equipes ou uma CLI programável com suporte de uma API REST.
Portabilidade de contêiner
Tudo funciona como contêineres Docker padrão, assim você pode mover cargas de trabalho entre provedores ou hardware auto-hospedado livremente.
Por que executar Openship na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.