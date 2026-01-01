Openship é uma plataforma de implantação de código aberto e autohospedável que transforma qualquer servidor na sua própria plataforma como serviço. Aponte-o para um repositório Git e ele detecta a pilha, cria um contêiner, provisiona bancos de dados, domínios e TLS, e entrega o resultado — sem arquivos de pipeline ou YAML para manter. Push-to-deploy, ambientes de pré-visualização, fluxos de staging e produção, e reversões com um clique vêm integrados.

Auto-hospedar o Openship mantém seu pipeline de build, dados da aplicação e infraestrutura inteiramente em máquinas que você controla, sem precificação por usuário ou aprisionamento tecnológico. Gerencie tudo a partir de um painel web, aplicativo de desktop, CLI ou API REST, e mova contêineres Docker padrão entre provedores quando quiser.