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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com ExcaliDash

ExcaliDash é uma camada de gerenciamento auto-hospedada para Excalidraw que transforma uma coleção de desenhos dispersos em um espaço de trabalho organizado e pesquisável. Em vez de lidar com arquivos .excalidraw individuais, você obtém um painel central onde os esboços vivem em coleções, cada alteração é capturada no histórico de versões e os diagramas podem ser compartilhados por meio de links com escopo. Ele agrupa o editor completo do Excalidraw com um backend leve, então desenhar, salvar e organizar acontecem em uma única instância privada.

Executar o ExcaliDash no seu próprio Servidor VPS mantém cada diagrama, esboço de arquitetura e quadro de brainstorming inteiramente dentro da sua infraestrutura. Não há taxas por usuário nem acesso de terceiros aos seus dados, enquanto contas multiusuário opcionais e o single sign-on OIDC permitem que as equipes colaborem com segurança sob seu próprio controle.

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O que você pode criar com {name}

ExcaliDash: principais recursos

Painel de Desenho Centralizado

Organize todos os seus esboços do Excalidraw em coleções com miniaturas e pesquisa, para que os diagramas sejam fáceis de encontrar em vez de espalhados em arquivos soltos.

Histórico de versões

Cada edição é automaticamente salva como snapshot, permitindo que você revise estados anteriores e restaure versões anteriores de qualquer desenho quando erros acontecem.

Compartilhamento de Link Específico

Compartilhe desenhos individuais através de links com controle de acesso, dando a colaboradores ou partes interessadas acesso de visualização ou edição sem expor todo o seu espaço de trabalho.

Colaboração em Tempo Real

Várias pessoas podem trabalhar na mesma tela juntas via WebSockets, tornando as sessões de brainstorming e design ao vivo mais fluidas para equipes distribuídas.

Autenticação Flexível

Execute no modo de usuário único ou habilite contas multiusuário com login único OIDC, adequado tanto para uso pessoal quanto para equipes maiores.

Por que executar ExcaliDash na Hostinger?

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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