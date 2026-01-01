ExcaliDash é uma camada de gerenciamento auto-hospedada para Excalidraw que transforma uma coleção de desenhos dispersos em um espaço de trabalho organizado e pesquisável. Em vez de lidar com arquivos .excalidraw individuais, você obtém um painel central onde os esboços vivem em coleções, cada alteração é capturada no histórico de versões e os diagramas podem ser compartilhados por meio de links com escopo. Ele agrupa o editor completo do Excalidraw com um backend leve, então desenhar, salvar e organizar acontecem em uma única instância privada.

Executar o ExcaliDash no seu próprio Servidor VPS mantém cada diagrama, esboço de arquitetura e quadro de brainstorming inteiramente dentro da sua infraestrutura. Não há taxas por usuário nem acesso de terceiros aos seus dados, enquanto contas multiusuário opcionais e o single sign-on OIDC permitem que as equipes colaborem com segurança sob seu próprio controle.