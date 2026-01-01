Implante o Decidim com um clique.
Plataforma de democracia participativa de código aberto para consultas cidadãs, orçamento participativo e tomada de decisões colaborativa.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Decidim
Decidim é a estrutura de democracia participativa originalmente construída para a cidade de Barcelona e agora usada por governos nacionais, conselhos regionais, universidades e organizações cívicas em mais de trinta países para realizar referendos, orçamentos participativos, assembleias cidadãs e processos de cocriação de políticas online.
Auto-hospedar o Decidim em seu próprio VPS mantém os dados dos cidadãos, registros de votação e histórico de deliberação sob sua total soberania — nunca em um SaaS de terceiros — enquanto lhe dá a base de código completa do Ruby on Rails sob AGPL-3.0 para estender, auditar e federar com outras instâncias do Decidim.
Decidim: principais recursos
Orçamento participativo
Realize consultas orçamentárias em várias etapas onde os cidadãos propõem, apoiam e votam sobre como os fundos públicos são alocados, com regras de votação integradas e publicação de resultados.
Assembleias Cidadãs
Organize processos deliberativos com propostas, debates, reuniões e acompanhamento da prestação de contas para que cada contribuição do cidadão seja rastreável da ideia ao resultado.
Multilocatário por natureza
Hospede múltiplos espaços de participação independentes — cidades, departamentos ou organizações — em uma única instância do Decidim com conteúdo e administradores isolados.
Decisões auditáveis
Cada proposta, voto e emenda é registrado em uma linha do tempo transparente que cidadãos, jornalistas e órgãos de fiscalização podem inspecionar a qualquer momento.
Integração de padrões abertos
O login único SAML e OAuth, as APIs REST e GraphQL e o suporte a ActivityPub permitem que o Decidim se conecte a sistemas de identidade cívica existentes e à fediverse mais ampla.
Localizado em mais de 60 idiomas
Fornecido traduzido para uso por governos e organizações de base em todo o mundo, com ferramentas integradas para traduzir conteúdo dentro de cada espaço de participação.
Por que executar Decidim na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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