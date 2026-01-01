Decidim é a estrutura de democracia participativa originalmente construída para a cidade de Barcelona e agora usada por governos nacionais, conselhos regionais, universidades e organizações cívicas em mais de trinta países para realizar referendos, orçamentos participativos, assembleias cidadãs e processos de cocriação de políticas online.

Auto-hospedar o Decidim em seu próprio VPS mantém os dados dos cidadãos, registros de votação e histórico de deliberação sob sua total soberania — nunca em um SaaS de terceiros — enquanto lhe dá a base de código completa do Ruby on Rails sob AGPL-3.0 para estender, auditar e federar com outras instâncias do Decidim.