Bitwarden é o servidor oficial de gerenciador de senhas construído e mantido pela Bitwarden Inc. Este template implanta o Bitwarden lite, a distribuição de contêiner único do fornecedor, juntamente com um banco de dados MariaDB dedicado. Ao contrário das reimplementações da API do Bitwarden pela comunidade, ele executa o mesmo código de servidor que o Bitwarden envia para seus próprios clientes, assim, o comportamento do cofre, a criptografia e a cadência de atualização vêm diretamente do fornecedor.

A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém cada item do cofre, anexo e arquivo dentro da infraestrutura que você controla, enquanto seus dispositivos continuam usando as extensões oficiais do navegador Bitwarden, aplicativos de desktop, aplicativos móveis e CLI. O Traefik fica à frente do contêiner com certificados automáticos Let's Encrypt, satisfazendo o requisito HTTPS que os clientes Bitwarden impõem. O Bitwarden recomenda a versão lite para uso pessoal e laboratórios domésticos.