Implante o Bitwarden com um clique.
Servidor oficial e auto-hospedado do gerenciador de senhas Bitwarden, emparelhado com um serviço de banco de dados MariaDB dedicado.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Bitwarden
Bitwarden é o servidor oficial de gerenciador de senhas construído e mantido pela Bitwarden Inc. Este template implanta o Bitwarden lite, a distribuição de contêiner único do fornecedor, juntamente com um banco de dados MariaDB dedicado. Ao contrário das reimplementações da API do Bitwarden pela comunidade, ele executa o mesmo código de servidor que o Bitwarden envia para seus próprios clientes, assim, o comportamento do cofre, a criptografia e a cadência de atualização vêm diretamente do fornecedor.
A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém cada item do cofre, anexo e arquivo dentro da infraestrutura que você controla, enquanto seus dispositivos continuam usando as extensões oficiais do navegador Bitwarden, aplicativos de desktop, aplicativos móveis e CLI. O Traefik fica à frente do contêiner com certificados automáticos Let's Encrypt, satisfazendo o requisito HTTPS que os clientes Bitwarden impõem. O Bitwarden recomenda a versão lite para uso pessoal e laboratórios domésticos.
Bitwarden: principais recursos
Servidor Oficial Bitwarden
Executa o código do servidor que a Bitwarden Inc. desenvolve e mantém, para que as correções de segurança e os lançamentos venham diretamente do fornecedor.
Compatibilidade oficial do cliente
Extensões de navegador, aplicativos de desktop, aplicativos móveis e o CLI do Bitwarden se conectam ao seu próprio servidor sem nenhuma modificação.
Cofre criptografado de ponta a ponta
Os itens são criptografados nos seus dispositivos sob um modelo de conhecimento zero, assim, o servidor nunca vê sua senha mestre.
Organizações e compartilhamento
Compartilhe credenciais com membros da família ou colegas através de organizações e coleções com controle de acesso por usuário.
Serviços empresariais opcionais
SSO, provisionamento SCIM e log de eventos vêm incluídos dentro da imagem e podem ser ativados quando uma licença os exige.
Por que executar Bitwarden na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.