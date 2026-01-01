Hostinger এজেন্ট

একটি টাস্ক বেছে নিন। এজেন্ট তা সম্পন্ন করে দেবে

SEO, মার্কেটিং, কন্টেন্ট, সেলস, কাস্টমার কমিউনিকেশন এবং বিজনেস প্ল্যানিং-এর জন্য বিশেষায়িত AI এক্সপার্ট।
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৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
যেগুলোর সাথে কাজ করে:
একটি টাস্ক বেছে নিন। এজেন্ট তা সম্পন্ন করে দেবে

Hostinger Agents যা যা করতে পারে

বিজনেস ও স্ট্র্যাটেজি

আপনার আইডিয়া যাচাই করুন, আপনার অফার সাজান এবং একটি ক্লিয়ার প্ল্যান তৈরি করুন।

বিজনেস ও স্ট্র্যাটেজি

ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি

আপনার বিজনেসকে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রফেশনাল রূপ দিতে লোগো ও ইমেজ জেনারেট করুন।

ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি

মার্কেটিং ও SEO

প্রাসঙ্গিক কীওয়ার্ড খুঁজে বের করুন, আপনার পেজগুলো রিভিউ করুন এবং আরও উপরের র‍্যাঙ্কে যাওয়ার উপায়গুলো শনাক্ত করুন।

মার্কেটিং ও SEO

টাস্ক শিডিউলিং

রেকারিং টাস্ক, ডিসিশন এবং নেক্সট স্টেপের ক্ষেত্রে AI সাপোর্ট পান।

টাস্ক শিডিউলিং

জেনেরিক AI বনাম Hostinger এজেন্ট

জেনেরিক AI নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করে। অন্যদিকে, Hostinger এজেন্ট প্রতিটি পদক্ষেপে আপনাকে গাইড করে।

একটি জেনেরিক চ্যাটবট

  • পারফেক্ট প্রম্পটের জন্য অপেক্ষা করে।
  • আপনাকে জানতে হবে কী জিজ্ঞেস করতে হবে।
  • জেনেরিক উত্তর দেয়।
  • অবিরাম ব্যাক-অ্যান্ড-ফোর্থ।

Hostinger এজেন্ট

  • রেডি-টু-ইউজ স্কিল দিয়ে শুরু করে।
  • সঠিক প্রশ্ন করার মাধ্যমে আপনাকে গাইড করে।
  • আপনার Hostinger অ্যাকাউন্টের সাথে কাজ করে।
  • পূর্ণাঙ্গ রেজাল্ট প্রদান করে।

প্রম্পট স্কিপ করুন। একটি টাস্ক দিয়ে শুরু করুন।

আপনার কী করা প্রয়োজন তা বেছে নিন, একটি রেডি-টু-ইউজ স্কিল অনুসরণ করুন এবং এমন একটি প্র্যাক্টিক্যাল রেজাল্ট পান যা আপনি কাজে লাগাতে পারবেন।
একটি টাস্ক বেছে নিন
গাইডেড ধাপগুলো অনুসরণ করুন
একটি রেডি-টু-ইউজ রেজাল্ট পান
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কোথা থেকে শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না? একজন এক্সপার্ট নিয়ে আসুন

বিজনেস অ্যাডভাইজর

আমি আপনার আইডিয়াগুলো যাচাই করব, গ্রোথের সুযোগগুলো খুঁজে বের করব এবং পরবর্তীতে কী করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আপনাকে সাহায্য করব।
আমি ওয়েবসাইট কপি, ব্লগ পোস্ট এবং প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লিখব, যা আপনার অডিয়েন্সের সাথে কানেক্ট করবে।
তারা কোন কীওয়ার্ডগুলো সার্চ করেন তা আমি খুঁজে বের করব, আপনার সাইটকে কী পিছিয়ে রাখছে তা শনাক্ত করব এবং কম্পিটিটররা কোন দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তা আপনাকে দেখাব।
আমি আপনার লঞ্চের রূপরেখা তৈরি করব, এক মাসের কন্টেন্টের পরিকল্পনা করব এবং দেখিয়ে দেব কোন চ্যানেলগুলোতে আপনার সময় দেওয়া উচিত।
আমি প্রয়োজনীয় লিগ্যাল ডকুমেন্ট ড্রাফট করব, সাইন করার আগে কন্ট্রাক্টগুলো বুঝিয়ে দেব এবং আপনাকে বড় ধরনের ভুল এড়াতে সাহায্য করব।
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ইউজ-কেস

আপনি কী সম্পন্ন করতে চান?

আপনার কী করা প্রয়োজন তা বেছে নিন, একটি রেডি-টু-ইউজ স্কিল অনুসরণ করুন এবং এমন একটি প্র্যাক্টিক্যাল রেজাল্ট পান যা আপনি কাজে লাগাতে পারবেন।

সোশ্যাল পোস্ট শিডিউল করুন

সোশ্যাল পোস্ট শিডিউল করুন

অটোমেটিকভাবে পোস্ট শিডিউল এবং পাবলিশ করুন।
মার্কেটিং কন্টেন্ট তৈরি করুন

মার্কেটিং কন্টেন্ট তৈরি করুন

আপনার ওয়েবসাইট থেকে অ্যাড এবং মার্কেটিং কপি জেনারেট করুন।
SEO ব্লগ পোস্ট লিখুন

SEO ব্লগ পোস্ট লিখুন

বিল্ট-ইন কীওয়ার্ড রিসার্চের মাধ্যমে ব্লগ পোস্ট জেনারেট করুন।
ওয়েবসাইট কপি জেনারেট করুন

ওয়েবসাইট কপি জেনারেট করুন

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার পেজগুলোর জন্য কপি তৈরি করুন।
লিড খুঁজুন এবং যোগাযোগ করুন

লিড খুঁজুন এবং যোগাযোগ করুন

সম্ভাব্য কাস্টমার খুঁজে বের করুন এবং অটোমেটিকভাবে আউটরিচ করুন।
প্রফেশনাল ইমেইল লিখুন

প্রফেশনাল ইমেইল লিখুন

পরিস্থিতি বর্ণনা করুন এবং একটি পরিপাটি ইমেইল ড্রাফট পান।
প্রাইভেসি পলিসি ড্রাফট করুন

প্রাইভেসি পলিসি ড্রাফট করুন

আপনার ব্যবসার সাথে মানানসই একটি ক্লিয়ার প্রাইভেসি পলিসি জেনারেট করুন।
আপনার প্রাইসিং রিভিউ করুন

আপনার প্রাইসিং রিভিউ করুন

আপনার প্রাইস, খরচ, মার্জিন এবং প্রাইসিং মডেল সম্পর্কে ফিডব্যাক পান।
দৈনন্দিন বিজনেস টাস্কে সাহায্য করতে প্রস্তুত।
১৫০+
স্কিল
আপনার ব্যবহৃত টুলগুলো কানেক্ট করুন।
১,০০০
অ্যাপস
বিশ্বজুড়ে অসংখ্য বিজনেসের আস্থা।
৫০+
দেশে সার্ভিস দেওয়া হয়েছে

AI এজেন্টদের সাথে আপনি কীভাবে শুরু করবেন তা বেছে নিন

প্রতি মাসে 1,000 ক্রেডিট
স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিফ্রেশ হয়, আলাদা কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই।
150+ রেডি-টু-ইউজ স্কিল
ব্লগ পোস্ট, SEO অডিট এবং অ্যাড কপিসহ টাস্ক অনুযায়ী সাজানো।
আপনার পছন্দের অ্যাপগুলো কানেক্ট করুন
আপনার ওয়ার্কফ্লোতে Gmail, Notion, Slack, WhatsApp এবং ১,০০০+ টুল ব্যবহার করুন।
ইমেজ, লোগো এবং ব্র্যান্ডেড ভিজ্যুয়াল তৈরি করুন
AI-এর সাহায্যে আরও দ্রুত ভিজ্যুয়াল অ্যাসেট তৈরি করুন।
বিজনেস আইডিয়া এবং প্রাইসিং ভ্যালিডেট করুন
সময় ও অর্থ ইনভেস্ট করার আগেই ফিডব্যাক জেনে নিন।
ফাইল আপলোড করুন এবং ভার্সন ট্র্যাক করুন
কাজের প্রিভিউ দেখুন এবং প্রতিটি ভার্সন সংরক্ষণ করুন।
আপনার টু-ডু লিস্ট অটোমেট করুন
রিকারিং টাস্কগুলো শিডিউল করুন এবং আপনার এজেন্টকে সেগুলোর দায়িত্ব নিতে দিন।

24 months

42% ছাড়
1,169
679/মাস
সবচেয়ে জনপ্রিয়

12 months

779/মাস

3 months

909/মাস

1 মাস

1,169/মাস

রিনিউ হয় ৳979/মাসে। মূল্যের সাথে ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত নয়।

রিনিউ হয় ৳979/মাসে। মূল্যের সাথে ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত নয়।

শুধু আমাদের কথায় বিশ্বাস করবেন না

Hostinger ব্যবহারের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশ্বজুড়ে কাস্টমাররা কী বলছেন তা দেখে নিন।
Charlie Low & Dale Comely
Charlie Low & Dale Comely
Nohma-এর কো-ফাউন্ডার

“সাপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সত্যিই আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য Hostinger-কে একটি বেঞ্চমার্ক হিসেবে উল্লেখ করি।”

Owen Phillips
Owen Phillips
ব্ল্যাকস্মিথ

“আমি একই জায়গা থেকে হোস্টিং, ডোমেইন নেম এবং SSL সার্টিফিকেট ম্যানেজ করতে পেরেছি, যা সত্যিই দারুণ ছিল।”

Jordi Robert
Jordi Robert
মার্কেটিং এক্সপার্ট

“Hostinger হলো আমার ব্যবহার করা সেরা হোস্টিং প্রোভাইডার। এদের সাপোর্ট চমৎকার এবং দামও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।”

Anna Franques
Anna Franques
ডিজিটাল ডিজাইনার ও ডেভেলপার

“আমি আমার ক্লায়েন্টদের Hostinger-এ মাইগ্রেট করার পরামর্শ দিচ্ছি। এখানকার সবকিছুই খুব সহজ এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফিচার আসছে।”

Elise Hernaez
Elise Hernaez
ব্যবসার মালিক

“Hostinger-এর সিম্পল ড্যাশবোর্ডের কারণে, আমরা নিজেরাই আমাদের WordPress ওয়েবসাইট ম্যানেজ করতে পারি।”

আপনার টুলগুলো নিয়ে আসুন
কানেকশন

আপনার টুলগুলো নিয়ে আসুন

থার্ড-পার্টি সার্ভিসগুলো কানেক্ট করুন যাতে আপনার এজেন্টরা চ্যাট চলাকালীন সেগুলো ব্যবহার করতে পারে।
ফ্রিতে শুরু করুন
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

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সাধারণ জিজ্ঞাসা

Hostinger Agents হলো একটি AI-চালিত অ্যাপ, যা আপনাকে দেবে স্পেশালাইজড এজেন্টদের একটি সম্পূর্ণ টিম — যাদের প্রত্যেককে স্ট্র্যাটেজি, রাইটিং, SEO, মার্কেটিং, লিগ্যাল, কাস্টমার কমিউনিকেশন এবং সেলস-এর মতো আলাদা আলাদা বিজনেস এরিয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। একটি সাধারণ চ্যাটবটের বদলে আপনি পাচ্ছেন সুনির্দিষ্ট কাজে দক্ষ এক্সপার্ট, যাদের সাথে যেকোনো সময় সাধারণ ভাষায় কথা বলতে পারবেন। এর জন্য কোনো টেকনিক্যাল স্কিলের প্রয়োজন নেই।
এটি মূলত সোলোপ্রেনিউর, সাইড-হাসলার এবং ছোট ব্যবসার মালিকদের জন্য তৈরি, যারা নিজেদের সব কাজ একাই সামলান। আপনি যদি কখনো ভেবে থাকেন যে আপনার একজন নিজস্ব স্ট্র্যাটেজিস্ট, রাইটার, মার্কেটার বা লিগ্যাল অ্যাডভাইজার থাকলে ভালো হতো—তাহলে Hostinger Agents ঠিক সেই সুবিধাই আপনাকে দিচ্ছে।
সাধারণ যেকোনো AI চ্যাটবটের মতো নয়, বরং প্রতিটি Hostinger Agent নির্দিষ্ট কোনো ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে গভীর দক্ষতার সাথে আগে থেকেই ট্রেইন করা। আপনাকে নিখুঁত কোনো প্রম্পট লিখতে হবে না—শুধু আপনার প্রয়োজনীয় এজেন্ট এবং একটি স্কিল বেছে নিন, এরপর সে নিজেই আপনাকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের দিকে গাইড করবে।
প্রতিটি এজেন্টের ভেতরে থাকা আগে থেকে তৈরি টাস্ক টেমপ্লেটগুলোই হলো একেকটি 'স্কিল'। কী লিখে প্রশ্ন করবেন তা নিয়ে ভাবার বদলে, আপনি শুধু একটি স্কিল বেছে নিন এবং এজেন্টই আপনাকে নির্দিষ্ট একটি ফলাফলের দিকে নিয়ে যাবে—যেমন একটি ব্লগ পোস্ট লেখা, কিওয়ার্ড রিসার্চ করা অথবা প্রাইভেসি পলিসি তৈরি করা। একেবারে শূন্য থেকে কোনো চ্যাট শুরু করার চেয়ে, এই স্কিলগুলো অনেক বেশি গোছানো, দ্রুত এবং আরও ভালো ফলাফল প্রদান করে।
না। প্রতিটি এজেন্টই আপনার সাথে একটি নিরবচ্ছিন্ন কনভারসেশন বজায় রাখে—যেখানে সেশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার ভয় বা হিস্ট্রি ম্যানেজ করার কোনো ঝামেলা নেই। আপনি অ্যাপটি বন্ধ করে পরে ফিরে এলেও, এজেন্ট ঠিক সেখান থেকেই কথা শুরু করবে যেখানে আপনি শেষ করেছিলেন। তাই প্রতিবার নতুন করে আপনার ব্যবসার পটভূমি বা কন্টেক্সট বোঝানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

একটি টাস্ক বেছে নিন। এজেন্ট তা সম্পন্ন করে দেবে

প্ল্যানিং, কন্টেন্ট, SEO এবং সেলসের জন্য AI স্পেশালিস্টরা প্রস্তুত, শুধু আপনার শুরু করার অপেক্ষা।

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