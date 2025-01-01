استضافة cPanel لإدارة موقع إلكتروني بشكل بسيط
خطط استضافة موثوقة مصممة لإدارة أداء موقعك الإلكتروني وتعزيزه بسهولة.
اختر أفضل خطة استضافة cPanel
cPanel Hosting Silver
US$ 8.99وفِّر 71%
US$ 2.59 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 4.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
50 موقع
قرص SSD سعة 30GB
نطاق تردّدي 1TB
قواعد بيانات MySQL غير محدودة
حسابات FTP غير محدودة
مثبت تلقائي بنقرة واحدة
حماية DDoS Cloudflare
تسليم SMTP عبرالسحابة
نسخ احتياطية تلقائية
وصول SSH
SSL مجانية
دعم 24/7
cPanel Hosting Gold
US$ 12.99وفِّر 72%
US$ 3.59 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 7.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
100 موقع
قرص SSD سعة 50GB
نطاق تردّدي 1TB
قواعد بيانات MySQL غير محدودة
حسابات FTP غير محدودة
مثبت تلقائي بنقرة واحدة
حماية DDoS Cloudflare
تسليم SMTP عبرالسحابة
نسخ احتياطية تلقائية
وصول SSH
SSL مجانية
دعم 24/7
ما هي استضافة cPanel؟
خدمة استضافة cPanel هي في الأساس استضافة مواقع Linux مع تثبيت cPanel. إنها خدمة موثوقة وسهلة الاستخدام وتأتي مع كل ما تحتاجه لإدارة موقعك الإلكتروني بسلاسة. الواجهة سهلة الاستخدام ومجموعة الميزات الواسعة للتعامل مع ملفات موقعك الإلكتروني وMySQL وتتبع البيانات والإحصائيات والجوانب المتقدمة الأخرى هي ما يجعل cPanel واحدة من لوحات التحكم الأكثر شعبية في العالم.
سريع وقابل للتكيّف
لقد تم دمج LiteSpeed Web Cache Manager مع جميع حزم استضافة cPanel. فهو يقلل من أوقات تحميل الصفحة إلى حد كبير ويضمن الإدارة التلقائية لذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بك. أنت قادر على تسريع وتحسين موقعك الإلكتروني فيما يتعلق بحركة المرور والسرعة، وبالتالي تعزيز تواجدك على الإنترنت.
آمنة وموثوقة
تأتي استضافة cPanel الخاصة بنا المستندة إلى Linux مع ميزات أمان متقدمة، وتشمل Cloudlinux CageFS للحفاظ على بيئتك خاصة وآمنة، وImunify360 لحماية موقعك الإلكتروني من البرامج الضارة والهجمات، وJetbackup لإجراء نسخ احتياطية منتظمة لموقعك.
إدارة استضافة سهلة
لجعل إدارة موقع إلكتروني أكثر سهولة، تأتي خطط استضافة cPanel مع برنامج تثبيت التطبيقات Softaculous، وهو حل تثبيت بنقرة واحدة لغالبية تطبيقات الويب الشائعة، مثل phpBB، وJoomla، وووردبريس، وغيرها الكثير.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Hostinger cPanel
اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول استضافة Hostinger cPanel.