استضافة المواقع هي خدمة تتيح الوصول إلى موقعك الإلكتروني على الإنترنت، أما cPanel فهي عبارة عن برنامج يجعل إدارة خدمات الاستضافة أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام.

تقنيا، يمكن إدارة الخادم من دون استعمال أي لوحة تحكم، لكن الأمر أكثر صعوبة ولا يوصى بهذا الأمر لمن ليس لديهم الكثير من المعارف التقنية.