Bitwarden, Bitwarden Inc. tarafından geliştirilen ve bakımı yapılan resmi parola yöneticisi sunucusudur. Bu şablon, sağlayıcının tek kapsayıcılı dağıtımı olan Bitwarden lite'ı, özel bir MariaDB veritabanı ile birlikte dağıtır. Bitwarden API'sinin topluluk tarafından yeniden uygulamalarının aksine, Bitwarden'ın kendi müşterilerine gönderdiği aynı sunucu kodunu çalıştırır, bu nedenle kasa davranışı, kriptografi ve güncelleme sıklığı doğrudan sağlayıcıdan gelir.

Kendi VPS'inizde barındırma, kontrol ettiğiniz altyapı içinde her kasa öğesini, eki ve dosyayı tutarken, cihazlarınız resmi Bitwarden tarayıcı uzantılarını, masaüstü uygulamalarını, mobil uygulamaları ve CLI'ı kullanmaya devam eder. Traefik, otomatik Let's Encrypt sertifikalarıyla kapsayıcının önünde durarak Bitwarden istemcilerinin uyguladığı HTTPS gereksinimini karşılar. Bitwarden, lite sürümünü kişisel kullanım ve ev laboratuvarları için önermektedir.