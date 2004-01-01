Bitwarden'ı tek tıkla kurup dağıtın.
Resmi, kendi sunucunuzda barındırılan Bitwarden parola yöneticisi sunucusu, özel bir MariaDB veritabanı hizmeti ile eşleştirilmiştir.
Bitwarden için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Bitwarden ile neler oluşturabilirsiniz?
Bitwarden, Bitwarden Inc. tarafından geliştirilen ve bakımı yapılan resmi parola yöneticisi sunucusudur. Bu şablon, sağlayıcının tek kapsayıcılı dağıtımı olan Bitwarden lite'ı, özel bir MariaDB veritabanı ile birlikte dağıtır. Bitwarden API'sinin topluluk tarafından yeniden uygulamalarının aksine, Bitwarden'ın kendi müşterilerine gönderdiği aynı sunucu kodunu çalıştırır, bu nedenle kasa davranışı, kriptografi ve güncelleme sıklığı doğrudan sağlayıcıdan gelir.
Kendi VPS'inizde barındırma, kontrol ettiğiniz altyapı içinde her kasa öğesini, eki ve dosyayı tutarken, cihazlarınız resmi Bitwarden tarayıcı uzantılarını, masaüstü uygulamalarını, mobil uygulamaları ve CLI'ı kullanmaya devam eder. Traefik, otomatik Let's Encrypt sertifikalarıyla kapsayıcının önünde durarak Bitwarden istemcilerinin uyguladığı HTTPS gereksinimini karşılar. Bitwarden, lite sürümünü kişisel kullanım ve ev laboratuvarları için önermektedir.
Bitwarden uygulamasının temel özellikleri
Resmi Bitwarden sunucusu
Bitwarden Inc.'in geliştirdiği ve sürdürdüğü sunucu kodunu çalıştırır, böylece güvenlik düzeltmeleri ve sürümler doğrudan satıcıdan gelir.
Resmi istemci uyumluluğu
Tarayıcı uzantıları, masaüstü uygulamaları, mobil uygulamalar ve Bitwarden CLI, herhangi bir değişiklik yapmadan kendi sunucunuza bağlanır.
Uçtan uca şifreli kasa
Öğeler cihazlarınızda sıfır bilgi modeli altında şifrelenir, böylece sunucu ana parolanızı asla görmez.
Kuruluşlar ve paylaşım
Kullanıcı bazında erişim kontrolüne sahip kuruluşlar ve koleksiyonlar aracılığıyla kimlik bilgilerini aile üyeleri veya iş arkadaşlarınızla paylaşın.
İsteğe bağlı kurumsal hizmetler
SSO, SCIM sağlama ve olay günlüğü, görüntüye dahildir ve bir lisans gerektirdiğinde etkinleştirilebilir.
Bitwarden uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.