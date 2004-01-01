Bitwarden için % 70 oranına varan indirim

Bitwarden'ı tek tıkla kurup dağıtın.

Resmi, kendi sunucunuzda barındırılan Bitwarden parola yöneticisi sunucusu, özel bir MariaDB veritabanı hizmeti ile eşleştirilmiştir.

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Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
276,99/ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Bitwarden'ı tek tıkla kurup dağıtın.

Bitwarden için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
810,99
276,99/ay
Plan Seçin
552,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%61 indirim
KVM 2
1.003,99
395,99/ay
Plan Seçin
718,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%70 indirim
KVM 4
1.814,99
552,99/ay
Plan Seçin
1.381,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
3.315,99
1.105,99/ay
Plan Seçin
2.394,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
810,99
276,99/ay
Plan Seçin
552,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%61 indirim
KVM 2
1.003,99
395,99/ay
Plan Seçin
718,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%70 indirim
KVM 4
1.814,99
552,99/ay
Plan Seçin
1.381,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
3.315,99
1.105,99/ay
Plan Seçin
2.394,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Bitwarden ile neler oluşturabilirsiniz?

Bitwarden, Bitwarden Inc. tarafından geliştirilen ve bakımı yapılan resmi parola yöneticisi sunucusudur. Bu şablon, sağlayıcının tek kapsayıcılı dağıtımı olan Bitwarden lite'ı, özel bir MariaDB veritabanı ile birlikte dağıtır. Bitwarden API'sinin topluluk tarafından yeniden uygulamalarının aksine, Bitwarden'ın kendi müşterilerine gönderdiği aynı sunucu kodunu çalıştırır, bu nedenle kasa davranışı, kriptografi ve güncelleme sıklığı doğrudan sağlayıcıdan gelir.

Kendi VPS'inizde barındırma, kontrol ettiğiniz altyapı içinde her kasa öğesini, eki ve dosyayı tutarken, cihazlarınız resmi Bitwarden tarayıcı uzantılarını, masaüstü uygulamalarını, mobil uygulamaları ve CLI'ı kullanmaya devam eder. Traefik, otomatik Let's Encrypt sertifikalarıyla kapsayıcının önünde durarak Bitwarden istemcilerinin uyguladığı HTTPS gereksinimini karşılar. Bitwarden, lite sürümünü kişisel kullanım ve ev laboratuvarları için önermektedir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Bitwarden uygulamasının temel özellikleri

Resmi Bitwarden sunucusu

Bitwarden Inc.'in geliştirdiği ve sürdürdüğü sunucu kodunu çalıştırır, böylece güvenlik düzeltmeleri ve sürümler doğrudan satıcıdan gelir.

Resmi istemci uyumluluğu

Tarayıcı uzantıları, masaüstü uygulamaları, mobil uygulamalar ve Bitwarden CLI, herhangi bir değişiklik yapmadan kendi sunucunuza bağlanır.

Uçtan uca şifreli kasa

Öğeler cihazlarınızda sıfır bilgi modeli altında şifrelenir, böylece sunucu ana parolanızı asla görmez.

Kuruluşlar ve paylaşım

Kullanıcı bazında erişim kontrolüne sahip kuruluşlar ve koleksiyonlar aracılığıyla kimlik bilgilerini aile üyeleri veya iş arkadaşlarınızla paylaşın.

İsteğe bağlı kurumsal hizmetler

SSO, SCIM sağlama ve olay günlüğü, görüntüye dahildir ve bir lisans gerektirdiğinde etkinleştirilebilir.

Bitwarden uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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