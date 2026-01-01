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Templates de sites de viagens

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FAQ sobre templates de sites

O template de um site - ou tema de site - é um layout predefinido, que já traz uma estrutura montada, elementos de design e exemplos de conteúdo. Serve apenas de ponto de partida, que poderá personalizar com o seu próprio texto, imagens, identidade visual e recursos para criar um site completo rapidamente.

Os templates de sites da Hostinger costumam incluir:

  • Layouts de página (Início, Sobre nós, Contacto, etc.)
  • Elementos de design, como tipos de letra, cores e secções
  • Estrutura de navegação
  • Design responsivo para funcionar em dispositivos móveis e computadores.

Ao utilizar um template, evita ter de criar ou programar um site de raiz. Em vez disso, seleciona um template que se adeque às suas necessidades e modifica-o de acordo com a sua marca ou projeto.

Os templates de sites da Hostinger foram criados para uma grande diversidade de objetivos e setores. Dependendo do nicho, os designs vão de simples e minimalistas a chamativos e ousados.

Algumas das categorias de templates mais procuradas são o ecommerce, portefólios, empresas, currículos, blogues, marketing e moda. Existe também uma seleção de templates em branco, para o caso de já ter uma ideia específica.

Comece por pensar no que espera conseguir com o seu site. Dependendo dos seus objetivos, pode precisar de diferentes tipos de sites. Por exemplo, pode utilizar:

  • um template empresarial para o site de uma empresa
  • um template de portefólio para dar a conhecer o seu trabalho
  • um template de ecommerce para vender produtos online.

Depois de identificar o tipo de site de que precisa, pense em:

  • Recursos e funcionalidades necessárias. Por exemplo, os sites de ecommerce precisam de páginas de produtos e opções de pagamento, enquanto os influenciadores ou criadores de conteúdos podem preferir layouts com o estilo de um blogue para partilhar histórias e fotografias.
  • Layout e estilo de design. Escolha um layout adequado ao seu conteúdo, como um design minimalista para portefólios ou um layout mais dinâmico para empresas.
  • Alinhamento com a marca. O aspeto do template deve estar de acordo com o estilo da sua marca, para que possa personalizá-lo com facilidade e alinhá-lo com a sua identidade.

Embora não haja uma resposta conclusiva, os bons templates de web design devem ser totalmente responsivos para dispositivos móveis, criados com HTML5 e seguir princípios e tendências de design modernos.

Além disso, um bom layout deve adaptar-se a várias finalidades. Por exemplo, o design do site de uma página deve ser fácil de transformar numa loja online, com a possibilidade de adicionar funcionalidades de ecommerce e páginas adicionais.

Basta escolher o design do site de que mais gostou, que pode pré-visualizar antes de começar a editar.

A Hostinger oferece dois tipos de templates de sites: o Criador de Sites Hostinger e os templates do Horizons. Ambos são compatíveis com dispositivos móveis, otimizados para SEO e fáceis de personalizar e lançar. A diferença está no modo de os editar.

Os templates do Criador de Sites Hostinger utilizam um editor tradicional de arrastar e largar que lhe permite alterar tipos de letra, ajustar cores e atualizar imagens e texto manualmente. Também disponibilizamos ferramentas de IA, como o Redator de IA, para ajudar a agilizar o processo.

Os templates do Horizons utilizam o vibe coding, o que significa que pode atualizar diretamente o texto e as imagens e ajustar os tipos de letra ou os esquemas de cores descrevendo as alterações que pretende fazer a um agente de IA, que as aplicará por si.

Ambos os métodos são fáceis de usar por principiantes e ajudam-no a fazer alterações rápidas, cabendo-lhe apenas de escolher o que mais lhe convém.

Quando estiver satisfeito com a apresentação do seu site, clique em Publicar e ele será lançado de imediato.

Pode começar a desenvolver o seu projeto gratuitamente, com qualquer template da Hostinger, sem necessidade de cartão de crédito. No entanto, terá de atualizar para um plano pago quando estiver pronto para publicar o seu projeto online.

Dependendo do template que escolher, os planos começam desde 2,99 €/mês, para os templates criados com o criador de sites de arrastar e largar, ou desde 6,99 €/mês para templates com vibe coding.

Os planos da Hostinger já incluem alojamento e um nome de domínio personalizado, pelo que não terá de pagar mais por isso nem de recorrer a outros serviços.

Sem dúvida: pense nos templates de web design como exemplos criativos de um site. Pode personalizá-los à sua vontade e adicionar novas páginas ou secções sempre que precisar enquanto edita o seu projeto.

Não. Os templates do design de sites da Hostinger são criados para serem fáceis de personalizar, sem necessidade de programação. Pode editar layouts, texto, imagens e outros elementos enquanto trabalha no seu projeto, o que lhe permite criar um site profissional mesmo que não tenha competências técnicas.

Sim, todos os sites criados com os templates da Hostinger são otimizados para motores de busca. Quer pretenda criar uma landing page, um portefólio ou uma loja online, o seu site beneficiará de uma alta velocidade de carregamento, uma estrutura lógica e recursos de SEO integrados.

Todos os templates de sites da Hostinger são totalmente adaptados para dispositivos móveis. Isto significa que, independentemente do dispositivo que o seu público utilizar, o seu site terá um aspeto impecável em todos os momentos.

Claro. Até os melhores sites precisam de atualizações regulares. De tempos a tempos, pode querer criar novas páginas, atualizar o conteúdo ou adicionar novas funcionalidades à medida que o seu site for crescendo. Os seus dados de contacto podem mudar ou o seu projeto pode evoluir para um negócio de ecommerce a tempo inteiro. Sempre que precisar, basta voltar ao projeto, atualizá-lo e publicar as alterações.

Dependendo do editor que usa, o nível de acesso ao código do seu site pode variar.

Com o Criador de Sites da Hostinger, não pode editar diretamente o código-fonte de um site baseado em template, mas pode ajustar fragmentos de código personalizado às suas páginas. Isto permite que estenda o seu site com funcionalidades adicionais, como widgets, infográficos, mapas interativos, formulários, animações e muito mais.

Com o Criador de IA da Hostinger, tem acesso total ao código do seu projeto, dando-lhe maior flexibilidade e tornando-o uma boa opção para usuários mais avançados que desejam personalização mais profunda.

Não consegue encontrar o template de que precisa?

Crie com o Criador de Sites IA
Crie um site a partir de um único comando com o poder da IA, depois personalize cada detalhe com ferramentas simples de arrastar e largar.
Crie com o Horizons
Crie sites e aplicações web totalmente funcionais simplesmente conversando com a IA.

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