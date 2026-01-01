Modelos de sites para serviços de catering

Um modelo de website, ou tema de website, é um layout pré-desenhado para um website que inclui estrutura pronta, elementos de design e conteúdo de exemplo. Serve como ponto de partida que pode personalizar com o seu próprio texto, imagens, identidade visual e recursos para criar um website completo rapidamente.

Os modelos de website da Hostinger incluem normalmente:

Layouts de página (página inicial, sobre nós, contacto, etc.)

Elementos de design como tipos de letra, cores e secções

Estrutura de navegação

Design responsivo para que o website funcione em dispositivos móveis e computadores.

Utilizar um modelo significa que não tem de criar ou programar um site de raiz. Em vez disso, seleciona um modelo que se adapte às suas necessidades e modifica-o para corresponder à sua marca ou projeto.