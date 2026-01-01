Simplemente elige el diseño de sitio web que más te guste: puedes previsualizarlo antes de empezar a editarlo.

Hostinger ofrece dos tipos de plantillas de sitios web: las del Creador de páginas web de Hostinger y las plantillas de Horizons. Ambas están optimizadas para móviles, preparadas para SEO y son fáciles de personalizar y publicar. La diferencia está en cómo las editas.

Las plantillas del Creador de páginas web de Hostinger usan un editor tradicional de arrastrar y soltar, lo que te permite cambiar las fuentes, ajustar los colores y actualizar las imágenes y el texto manualmente. También tienes a tu disposición herramientas de IA, como el Escritor con IA, para ayudarte a agilizar el proceso.

Las plantillas Horizons siguen un enfoque de vibe coding. Puedes actualizar el texto y las imágenes directamente, y ajustar las fuentes o las combinaciones de colores describiendo los cambios a un agente de IA, que los aplicará por ti.

Ambos enfoques son ideales para principiantes y facilitan la aplicación de cambios rápidamente, así que simplemente elige la plantilla que mejor se adapte a ti.

Una vez que te guste el aspecto de tu sitio web, haz clic en Publicar y estará online de inmediato.