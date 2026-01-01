Plantillas para sitios web de negocios
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Preguntas frecuentes sobre plantillas para sitios web empresariales
¿Qué es una plantilla web?
Una plantilla de sitio web, o tema de sitio web, es un diseño predefinido para un sitio web que incluye una estructura lista para usar, elementos de diseño y contenido de muestra. Sirve como punto de partida que puedes personalizar con tu propio texto, imágenes, elementos de marca y funciones para crear un sitio web completo rápidamente.
Por lo general, las plantillas de sitios web de Hostinger incluyen:
- Diseños de página (página de inicio, sobre nosotros, contacto, etc.)
- Elementos de diseño como fuentes, colores y secciones
- Estructura de navegación
- Diseño adaptativo para que el sitio funcione en móviles y ordenadores.
Usar una plantilla significa que no necesitas diseñar ni programar un sitio web desde cero. En su lugar, eliges una plantilla que se adapte a tus necesidades y la modificas para que encaje con tu marca o proyecto.
¿Cuáles son los diferentes tipos de plantillas para sitios web?
Las plantillas de sitios web de Hostinger se han diseñado para una gran variedad de fines y sectores. Según el nicho, los diseños van desde los más limpios y minimalistas hasta los más llamativos y atrevidos.
Algunas de las categorías de plantillas más populares incluyen ecommerce, portafolio, empresas, currículum, blog, marketing y moda. También hay una selección de plantillas en blanco por si ya tienes una visión específica que quieres hacer realidad.
¿Cómo elijo una plantilla para mi sitio web?
Empieza pensando en lo que quieres conseguir con tu sitio web. Según tus objetivos, puede que necesites diferentes tipos de sitios web. Por ejemplo, podrías usar:
- una plantilla de sitio web de empresa para un sitio corporativo
- una plantilla de portafolio para mostrar tu trabajo
- una plantilla de ecommerce para vender productos online.
Una vez que hayas identificado el tipo de sitio que necesitas, ten en cuenta lo siguiente:
- Características y funciones necesarias: por ejemplo, los sitios de ecommerce necesitan páginas de productos y opciones de pago, mientras que los influencers o creadores pueden preferir diseños tipo blog para compartir historias y fotos.
- Estructura y estilo de diseño: elige una estructura que se adapte a tu contenido, como un diseño minimalista para portafolios o uno más dinámico para empresas.
- Alineación con la marca: la estética de la plantilla debe ser similar al estilo de tu marca para que se pueda personalizar fácilmente y encaje con tu identidad.
¿Qué características debe tener una buena plantilla de diseño web?
Aunque no hay una respuesta definitiva, las buenas plantillas de diseño web deben ser totalmente adaptativas para móviles, estar creadas con HTML5 y seguir los principios y tendencias del diseño moderno.
Además, una buena plantilla de diseño de sitio web debe servir para varios propósitos. Por ejemplo, el diseño de un sitio web de una sola página debe poder transformarse fácilmente en una tienda online añadiendo funciones de ecommerce y páginas adicionales.
¿Cómo puedo crear un sitio web usando una plantilla?
Simplemente elige el diseño de sitio web que más te guste: puedes previsualizarlo antes de empezar a editarlo.
Hostinger ofrece dos tipos de plantillas de sitios web: las del Creador de páginas web de Hostinger y las plantillas de Horizons. Ambas están optimizadas para móviles, preparadas para SEO y son fáciles de personalizar y publicar. La diferencia está en cómo las editas.
Las plantillas del Creador de páginas web de Hostinger usan un editor tradicional de arrastrar y soltar, lo que te permite cambiar las fuentes, ajustar los colores y actualizar las imágenes y el texto manualmente. También tienes a tu disposición herramientas de IA, como el Escritor con IA, para ayudarte a agilizar el proceso.
Las plantillas Horizons siguen un enfoque de vibe coding. Puedes actualizar el texto y las imágenes directamente, y ajustar las fuentes o las combinaciones de colores describiendo los cambios a un agente de IA, que los aplicará por ti.
Ambos enfoques son ideales para principiantes y facilitan la aplicación de cambios rápidamente, así que simplemente elige la plantilla que mejor se adapte a ti.
Una vez que te guste el aspecto de tu sitio web, haz clic en Publicar y estará online de inmediato.
¿Las plantillas web de Hostinger son gratuitas?
Puedes empezar a crear tu proyecto usando cualquier plantilla de Hostinger gratis y sin tarjeta de crédito. Sin embargo, tendrás que pasar a un plan de pago cuando tengas todo listo para publicar tu proyecto online.
Según la plantilla que elijas, los planes empiezan a partir de 2,49 €/mes para las plantillas creadas con el Creador de páginas web de arrastrar y soltar, o 6,99 €/mes para las plantillas que usan el editor de vibe coding.
Los planes de Hostinger ya incluyen el hosting y un nombre de dominio personalizado, por lo que no tendrás que pagar de más ni usar servicios de terceros.
¿Puedo añadir más páginas a la temática que he elegido?
Por supuesto, las plantillas de diseño web son ejemplos creativos del aspecto que podría tener un sitio web. Puedes personalizarlas a tu gusto y añadir nuevas páginas o secciones siempre que lo necesites mientras editas tu proyecto.
¿Necesito conocimientos de programación para usar una plantilla?
No. Las plantillas de diseño de sitios web de Hostinger se han creado para que sean fáciles de personalizar sin necesidad de programar. Puedes editar la estructura, el texto, las imágenes y otros elementos mientras creas tu proyecto, lo que te permite conseguir un sitio web profesional sin conocimientos técnicos.
¿Las plantillas web de Hostinger son buenas para el SEO?
Sí, todos los sitios web con plantillas de Hostinger están optimizados para los motores de búsqueda. Tanto si estás creando una landing page, un portafolio o una tienda online, tu sitio web se beneficiará de velocidades de carga rápidas, una estructura lógica y funciones de SEO integradas en la página.
¿Las plantillas web son compatibles con dispositivos móviles?
Todas las plantillas de sitios web de Hostinger son totalmente adaptativas para móviles. Esto significa que, independientemente del dispositivo que use tu público, tu sitio web se verá perfecto en todo momento.
¿Puedo realizar cambios en mi sitio web después de haberlo publicado?
Por supuesto. Incluso los mejores sitios web se benefician de actualizaciones periódicas. De vez en cuando, es posible que quieras crear nuevas páginas, actualizar el contenido existente o añadir nuevas funciones a medida que tu sitio web crece. Puede que tus datos de contacto cambien, o que tu proyecto evolucione hasta convertirse en un negocio de ecommerce completo. Siempre que lo necesites, simplemente vuelve a tu proyecto, aplica las actualizaciones y publica los cambios.
¿Puedo cambiar el código de mi sitio web?
Según el editor que uses, el nivel de acceso al código de tu sitio web puede variar.
Con el Creador de páginas web de Hostinger, no puedes editar directamente el código fuente de un sitio web creado con una plantilla, pero puedes añadir fragmentos de código personalizado a tus páginas. Esto te permite ampliar tu sitio web con funciones adicionales, como widgets, infografías, mapas interactivos, formularios, animaciones y mucho más.
Con Hostinger Horizons, tienes acceso total al código de tu proyecto, lo que te da mayor flexibilidad y lo convierte en una buena opción para usuarios más avanzados que buscan una personalización más profunda.
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