Un șablon de site web sau o temă de site web este un aspect predefinit pentru un site web, care include o structură predefinită, elemente de design și conținut exemplu. Acesta acționează ca punct de plecare pe care îl puteți personaliza cu propriul text, imagini, branding și funcții pentru a crea rapid un site web complet.

Șabloanele de site web Hostinger includ de obicei:

Aspecte de pagină (pagina principală, despre, contact etc.)

Elemente de design precum fonturi, culori și secțiuni

Structură de navigare

Design responsiv, astfel încât site-ul să funcționeze pe mobil și desktop.

Utilizarea unui șablon înseamnă că nu trebuie să proiectați sau să programați un site web de la zero. În schimb, selectați un șablon care se potrivește nevoilor dvs. și îl modificați pentru a se potrivi cu brandul sau proiectul dvs.