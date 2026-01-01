Un șablon de site web sau o temă de site web este un layout predefinit pentru un site web, care include o structură predefinită, elemente de design și conținut exemplu. Acesta acționează ca punct de plecare pe care îl poți personaliza cu propriul text, imagini, branding și funcții, pentru a crea rapid un site web complet.

Șabloanele de site web Hostinger includ de obicei:

Layout-ul paginii (pagina principală, despre, contact etc.)

Elemente de design precum fonturi, culori și secțiuni

Structură de navigare

Design adaptabil, astfel încât site-ul să funcționeze pe mobil și desktop.

Utilizarea unui șablon înseamnă că nu trebuie să proiectezi sau să programezi un site web de la zero. În schimb, selectezi un șablon care se potrivește nevoilor tale și îl modifici pentru a se potrivi cu brandul sau proiectul tău.