Șabloane de site-uri web pentru software și dezvoltare

Da. Poți personaliza șabloanele de site web modificând textul, imaginile, culorile, machetele și funcționalitățile pentru a se potrivi cu brandul și obiectivele tale. De asemenea, poți adăuga sau elimina pagini și secțiuni oricând dorești. Toate șabloanele sunt complet editabile și nu necesită experiență în codare sau design.

În funcție de șablonul ales, experiența de editare poate diferi. Unele șabloane sunt create cu Hostinger Website Builder, în timp ce altele sunt construite cu Hostinger Horizons.

Șabloanele construite cu Hostinger Website Builder utilizează un editor drag-and-drop cu instrumente AI încorporate care te ajută să creezi conținut și să ajustezi rapid machetele.

Șabloanele Horizons urmează o abordare vibe-coding. În loc să tragi și să plasezi manual elementele, descrii modificările dorite și discuți cu AI-ul, care aplică actualizările automat.

Ambele editoare sunt ușor de utilizat pentru începători, așa că poți pur și simplu să alegi designul șablonului care îți place și să îl personalizezi pentru a se potrivi nevoilor tale.