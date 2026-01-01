Șabloane de site-uri web pentru artă și design grafic
Ideal pentru designeri, studiouri de creație și agenții digitale
Întrebări frecvente despre șabloanele de site-uri web pentru artă și design grafic
Ce este un șablon de site web?
Un șablon de site web sau o temă de site web este un aspect predefinit pentru un site web, care include o structură predefinită, elemente de design și conținut exemplu. Acesta acționează ca punct de plecare pe care îl puteți personaliza cu propriul text, imagini, branding și funcții pentru a crea rapid un site web complet.
Șabloanele de site web Hostinger includ de obicei:
- Aspecte de pagină (pagina principală, despre, contact etc.)
- Elemente de design precum fonturi, culori și secțiuni
- Structură de navigare
- Design responsiv, astfel încât site-ul să funcționeze pe mobil și desktop.
Utilizarea unui șablon înseamnă că nu trebuie să proiectați sau să programați un site web de la zero. În schimb, selectați un șablon care se potrivește nevoilor dvs. și îl modificați pentru a se potrivi cu brandul sau proiectul dvs.
Care sunt diferitele tipuri de șabloane de site-uri web?
Șabloanele de site-uri web Hostinger sunt concepute pentru o varietate de scopuri și industrii. În funcție de nișă, designurile variază de la cele curate și minimaliste la cele vibrante și îndrăznețe.
Unele dintre cele mai populare categorii de șabloane includ comerț electronic, portofoliu, afaceri, CV-uri, bloguri, marketing și modă. Există, de asemenea, o selecție de șabloane goale dacă aveți deja o viziune specifică pe care doriți să o aduceți la viață.
Cum aleg un șablon pentru site-ul meu web?
Începeți prin a vă gândi la ce doriți să realizați cu site-ul dvs. web. În funcție de obiectivele dvs., este posibil să aveți nevoie de diferite tipuri de site-uri web. De exemplu, puteți utiliza:
- un șablon de site web pentru afaceri, pentru site-ul unei companii
- un șablon de portofoliu pentru a vă prezenta munca
- un șablon de comerț electronic pentru a vinde produse online.
După ce ați identificat tipul de site de care aveți nevoie, luați în considerare următoarele:
- Caracteristici și funcționalități necesare. De exemplu, site-urile de comerț electronic au nevoie de pagini de produse și opțiuni de finalizare a comenzii, în timp ce influencerii sau creatorii pot prefera machete în stil blog pentru a împărtăși povești și fotografii.
- Aspect și stil de design. Alegeți un aspect care se potrivește conținutului dvs., cum ar fi un design minimalist pentru portofolii sau un aspect mai dinamic pentru companii.
- Alinierea la brand. Aspectul și stilul șablonului ar trebui să fie apropiate de stilul brandului dvs., astfel încât să poată fi ușor personalizat pentru a se potrivi identității dvs.
Ce face ca un șablon de design web să fie bun?
Deși nu există un răspuns definitiv, șabloanele bune de design web ar trebui să fie complet responsive pentru dispozitive mobile, realizate folosind HTML5 și să respecte principiile și tendințele moderne de design.
În plus, un șablon bun de aspect al unui site web ar trebui să servească mai multor scopuri. De exemplu, un design de site web de o pagină ar trebui să fie ușor de transformat într-un magazin online prin adăugarea de funcționalități de comerț electronic și pagini suplimentare.
Cum creez un site web folosind un șablon?
Pur și simplu alegeți designul site-ului web care vă place – îl puteți previzualiza înainte de a începe editarea.
Hostinger oferă două tipuri de șabloane de site web – șabloane Hostinger Website Builder și Horizons. Ambele sunt optimizate pentru dispozitive mobile, optimizate pentru SEO și ușor de personalizat și lansat. Diferența constă în modul în care le editați.
Șabloanele Hostinger Website Builder utilizează un editor tradițional de tip drag-and-drop, permițându-vă să schimbați fonturile, să ajustați culorile și să actualizați manual imaginile și textul. Instrumente de inteligență artificială, cum ar fi AI Writer, sunt, de asemenea, disponibile pentru a vă ajuta să accelerați lucrurile.
Șabloanele Horizons urmează o abordare de codare vibrantă. Puteți actualiza direct textul și imaginile și puteți ajusta fonturile sau schemele de culori descriind modificările către un agent de inteligență artificială, care le va aplica automat.
Ambele abordări sunt ușor de utilizat pentru începători și facilitează aplicarea rapidă a modificărilor - așa că pur și simplu alegeți șablonul care vi se potrivește cel mai bine.
După ce sunteți mulțumit de aspectul site-ului dvs. web, faceți clic pe Publicare, iar acesta va fi publicat imediat.
Șabloanele de site-uri web Hostinger sunt gratuite?
Poți începe să-ți construiești proiectul folosind orice șablon Hostinger gratuit, fără a fi nevoie de card de credit. Cu toate acestea, va trebui să treci la un abonament plătit atunci când ești gata să publici proiectul online.
În funcție de șablonul ales, abonamentele încep de la 1,99 €/lună pentru șabloanele construite cu constructorul de site-uri web drag-and-drop sau 6,99 €/lună pentru șabloanele bazate pe editorul vibe-coding.
Abonamentele Hostinger includ deja găzduire și un nume de domeniu personalizat, deci nu va trebui să plătești suplimentar sau să utilizezi servicii terțe.
Pot adăuga mai multe pagini la tema aleasă?
Absolut – gândește-te la șabloanele de design web ca la exemple creative despre cum ar putea arăta un site web. Le poți personaliza liber și poți adăuga pagini sau secțiuni noi oricând ai nevoie în timp ce editezi proiectul.
Am nevoie de abilități de codare pentru a utiliza un șablon?
Nu. Șabloanele de design pentru site-uri web Hostinger sunt concepute pentru a fi ușor de personalizat fără programare. Puteți edita machete, text, imagini și alte elemente în timp ce construiți proiectul, permițându-vă să creați un site web profesional fără abilități tehnice.
Sunt șabloanele de site-uri web Hostinger bune pentru SEO?
Da, toate site-urile web cu șabloane Hostinger sunt optimizate pentru motoarele de căutare. Indiferent dacă creați o pagină de destinație, un portofoliu sau un magazin online, site-ul dvs. web va beneficia de viteze mari de încărcare, o structură logică și funcții SEO încorporate în pagină.
Șabloanele de site-uri web sunt optimizate pentru dispozitive mobile?
Toate șabloanele Hostinger pentru site-uri web sunt complet responsive pentru dispozitive mobile. Aceasta înseamnă că, indiferent de dispozitivul folosit de publicul tău, site-ul tău web va arăta perfect la nivel de pixel în orice moment.
Pot face modificări la site-ul meu web după ce l-am publicat?
Desigur. Chiar și cele mai bune site-uri web beneficiază de actualizări regulate. Din când în când, este posibil să doriți să creați pagini noi, să actualizați conținutul existent sau să adăugați noi funcționalități pe măsură ce site-ul dvs. web crește. Datele dvs. de contact se pot schimba sau proiectul dvs. se poate transforma într-o afacere completă de comerț electronic. Ori de câte ori este nevoie, pur și simplu reveniți la proiectul dvs., faceți actualizările și publicați modificările.
Pot schimba codul site-ului meu web?
În funcție de editorul pe care îl utilizați, nivelul de acces la codul site-ului dvs. web poate varia.
Cu Hostinger Website Builder, nu puteți edita direct codul sursă al unui site bazat pe șabloane, dar puteți adăuga fragmente de cod personalizate paginilor dvs.. Acest lucru vă permite să extindeți site-ul web cu funcționalități suplimentare, cum ar fi widget-uri, infografice, hărți interactive, formulare, animații și multe altele.
Cu Hostinger Horizons, aveți acces complet la codul proiectului dvs., oferindu-vă o flexibilitate mai mare și făcându-l o opțiune bună pentru utilizatorii mai avansați care doresc o personalizare mai profundă.
Nu găsești șablonul de care ai nevoie?
Creați cu ajutorul constructorului de site-uri web cu inteligență artificială
Creați un site web dintr-o singură solicitare folosind puterea inteligenței artificiale, apoi personalizați fiecare detaliu cu instrumente simple de tip drag-and-drop.
Creați cu AI Horizons
Construiește site-uri web și aplicații complet funcționale prin simpla discuție cu inteligența artificială.