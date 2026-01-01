Șabloane de site-uri web tech
Întrebări frecvente despre șabloanele de site-uri web
Ce este un șablon de site web?
Un șablon de site web sau o temă de site web este un layout predefinit pentru un site web, care include o structură predefinită, elemente de design și conținut exemplu. Acesta acționează ca punct de plecare pe care îl poți personaliza cu propriul text, imagini, branding și funcții, pentru a crea rapid un site web complet.
Șabloanele de site web Hostinger includ de obicei:
- Layout-ul paginii (pagina principală, despre, contact etc.)
- Elemente de design precum fonturi, culori și secțiuni
- Structură de navigare
- Design adaptabil, astfel încât site-ul să funcționeze pe mobil și desktop.
Utilizarea unui șablon înseamnă că nu trebuie să proiectezi sau să programezi un site web de la zero. În schimb, selectezi un șablon care se potrivește nevoilor tale și îl modifici pentru a se potrivi cu brandul sau proiectul tău.
Care sunt diferitele tipuri de șabloane de site-uri web?
Șabloanele de site-uri web Hostinger sunt concepute pentru o varietate de scopuri și industrii. În funcție de nișă, designurile variază de la cele curate și minimaliste la cele vibrante și îndrăznețe.
Unele dintre cele mai populare categorii de șabloane includ ecommerce, portofoliu, afaceri, CV-uri, bloguri, marketing și modă. Există, de asemenea, o selecție de șabloane goale dacă ai deja o viziune specifică pe care dorești să o aduci la viață.
Cum aleg un șablon pentru site-ul meu web?
Începe prin a te gândi la ce dorești să realizezi cu site-ul tău web. În funcție de obiectivele tale, este posibil să ai nevoie de diferite tipuri de site-uri web. De exemplu, poți utiliza:
- un șablon de site web pentru afaceri, pentru site-ul unei companii
- un șablon portofoliu pentru a-ți prezenta munca
- un șablon ecommerce pentru a vinde produse online.
După ce ai identificat tipul de site de care ai nevoie, ia în considerare următoarele:
- Caracteristici și funcționalități necesare. De exemplu, site-urile de ecommerce au nevoie de pagini de produse și opțiuni de finalizare a comenzii, în timp ce influencerii sau creatorii pot prefera machete în stil blog pentru a împărtăși povești și fotografii.
- Aspect și stil de design. Alege un aspect care se potrivește conținutului tău, cum ar fi un design minimalist pentru portofolii sau un aspect mai dinamic pentru companii.
- Alinierea la brand. Aspectul și stilul șablonului ar trebui să fie apropiate de stilul brandului tău, astfel încât să poată fi ușor de personalizat pentru a se potrivi identității tale.
Ce face ca un șablon de design web să fie bun?
Deși nu există un răspuns definitiv, șabloanele bune de design web ar trebui să fie complet adaptabile pentru dispozitive mobile, realizate folosind HTML5 și să respecte principiile și tendințele moderne de design.
În plus, un bun șablon de layout al unui site web ar trebui să servească mai multor scopuri. De exemplu, un design de site web de o pagină ar trebui să fie ușor de transformat într-un magazin online prin adăugarea de funcționalități ecommerce și pagini suplimentare.
Cum creez un site web folosind un șablon?
Nu trebuie decât să alegi designul site-ului web care-ți place – îl poți previzualiza înainte de a începe editarea.
Hostinger oferă două tipuri de șabloane de site web – șabloane Hostinger Website Builder și Horizons. Ambele sunt optimizate pentru dispozitive mobile, optimizate pentru SEO și ușor de personalizat și lansat. Diferența constă în modul în care le editezi.
Șabloanele Hostinger Website Builder utilizează un editor tradițional de tip drag-and-drop, care îți permite să schimbi fonturile, să ajustezi culorile și să actualizezi manual imaginile și textul. Instrumentele de AI, cum ar fi AI Writer, sunt, de asemenea, disponibile pentru a te ajuta să accelerezi lucrurile.
Șabloanele Horizons urmează o abordare vibe coding. Poți actualiza direct textul și imaginile și poți ajusta fonturile sau schemele de culori descriind modificările agentului AI, care le va aplica automat.
Ambele abordări sunt ușor de utilizat pentru începători și facilitează aplicarea rapidă a modificărilor - nu trebuie decât să alegi șablonul care ți se potrivește cel mai bine.
Atunci când ești mulțumit/ă de site-ul tău web, dă click pe Publică, iar acesta va fi publicat imediat.
Șabloanele de site-uri web Hostinger sunt gratuite?
Poți începe să-ți construiești proiectul folosind orice șablon Hostinger gratuit, fără a fi nevoie de card de credit. Cu toate acestea, va trebui să treci la un abonament plătit atunci când ești gata să publici proiectul online.
În funcție de șablonul ales, abonamentele încep de la 2,99 €/lună pentru șabloanele construite cu constructorul de site-uri web drag-and-drop sau 6,99 €/lună pentru șabloanele bazate pe editorul vibe-coding.
Abonamentele Hostinger includ deja găzduire și un nume de domeniu personalizat, deci nu va trebui să plătești suplimentar sau să utilizezi servicii terțe.
Pot adăuga mai multe pagini la tema aleasă?
Absolut – gândește-te la șabloanele de design web ca la exemple creative despre cum ar putea arăta un site web. Le poți personaliza liber și poți adăuga pagini sau secțiuni noi oricând ai nevoie în timp ce editezi proiectul.
Am nevoie de abilități de codare pentru a utiliza un șablon?
Nu. Șabloanele de design pentru site-uri web Hostinger sunt concepute pentru a fi ușor de personalizat fără programare. Poți edita layout-ul, textul, imaginile și alte elemente în timp ce construiești proiectul, ceea ce-ți permite să creezi un site web profesional fără abilități tehnice.
Șabloanele de site-uri web Hostinger sunt bune pentru SEO?
Da, toate site-urile web cu șabloane Hostinger sunt optimizate pentru motoarele de căutare. Indiferent dacă creezi un landing page, un portofoliu sau un magazin online, site-ul tău web va beneficia de viteze mari de încărcare, o structură logică și funcții SEO încorporate în pagină.
Șabloanele de site-uri web sunt optimizate pentru dispozitive mobile?
Toate șabloanele Hostinger pentru site-uri web sunt complet adaptabile pentru dispozitive mobile. Aceasta înseamnă că, indiferent de dispozitivul folosit de publicul tău, site-ul tău web va arăta perfect la nivel de pixel în orice moment.
Pot face modificări la site-ul meu web după ce l-am publicat?
Desigur. Chiar și cele mai bune site-uri web beneficiază de actualizări regulate. Din când în când, o să-ți dorești să creezi pagini noi, să actualizezi conținutul existent sau să adaugi noi funcționalități pe măsură ce site-ul tău web crește. Datele tale de contact se pot schimba sau proiectul tău se poate transforma într-o afacere completă de ecommerce. Ori de câte ori este nevoie, nu trebuie decât să revii la proiectul tău, să faci actualizările și să publici modificările.
Pot schimba codul site-ului meu web?
În funcție de editorul pe care îl foloești, nivelul de acces la codul site-ului web poate varia.
Cu Hostinger Website Builder, nu poți edita direct codul sursă al unui site bazat pe șabloane, dar poți adăuga fragmente de cod personalizate paginilor tale.. Acest lucru îți permite să extinzi site-ul web cu funcționalități suplimentare, cum ar fi widget-uri, infografice, hărți interactive, formulare, animații și multe altele.
Cu Hostinger AI Builder, ai acces complet la codul proiectului tău, oferindu-ți o flexibilitate mai mare și făcându-l o opțiune bună pentru utilizatorii mai avansați care doresc o personalizare mai profundă.