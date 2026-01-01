Modelos de sites populares
Escolha entre os nossos modelos de sites mais bem avaliados e populares.
Perguntas frequentes sobre modelos de sites populares
O que é um modelo de site?
Um modelo de website, ou tema de website, é um layout pré-desenhado para um website que inclui estrutura pronta, elementos de design e conteúdo de exemplo. Serve como ponto de partida que pode personalizar com o seu próprio texto, imagens, identidade visual e recursos para criar um website completo rapidamente.
Os modelos de website da Hostinger incluem normalmente:
- Layouts de página (página inicial, sobre nós, contacto, etc.)
- Elementos de design como tipos de letra, cores e secções
- Estrutura de navegação
- Design responsivo para que o website funcione em dispositivos móveis e computadores.
Utilizar um modelo significa que não tem de criar ou programar um site de raiz. Em vez disso, seleciona um modelo que se adapte às suas necessidades e modifica-o para corresponder à sua marca ou projeto.
Quais são os diferentes tipos de modelos de sites?
Os modelos de websites da Hostinger são concebidos para uma variedade de fins e setores. Dependendo do nicho, os designs variam de limpos e minimalistas a vibrantes e ousados.
Algumas das categorias de modelos mais populares incluem comércio eletrónico, portfólio, negócios, currículo, blog, marketing e moda. Existe também uma seleção de modelos em branco, caso já tenha uma visão específica que queira concretizar.
Como escolho um modelo para o meu site?
Comece por pensar no que pretende alcançar com o seu site. Dependendo dos seus objetivos, pode precisar de diferentes tipos de sites. Por exemplo, pode utilizar:
- um modelo de website empresarial para um website empresarial
- um modelo de portfólio para exibir o seu trabalho
- um modelo de e-commerce para vender produtos online.
Depois de identificar o tipo de website de que necessita, considere o seguinte:
- Características e funcionalidades necessárias. Por exemplo, os sites de e-commerce precisam de páginas de produtos e opções de checkout, enquanto os influenciadores ou criadores de conteúdo podem preferir layouts ao estilo de um blog para partilhar histórias e fotografias.
- Layout e estilo de design. Escolha um layout adequado ao seu conteúdo, como um design minimalista para portfólios ou um layout mais dinâmico para empresas.
- Alinhamento com a marca. O aspeto do modelo deve ser semelhante ao estilo da sua marca para que possa ser facilmente personalizado e combinar com a sua identidade.
O que torna um modelo de web design bom?
Como faço para criar um site utilizando um modelo?
Simply choose the website design you like – you can preview it before you start editing.
Hostinger offers two types of website templates – Hostinger Website Builder and Horizons templates. Both are mobile-friendly, SEO-ready, and easy to customize and launch. The difference lies in how you edit them.
Hostinger Website Builder templates use a traditional drag-and-drop editor, allowing you to change fonts, adjust colors, and update images and text manually. AI tools, such as AI Writer, are also available to help speed things up.
Horizons templates follow a vibe coding approach. You can update text and images directly, and adjust fonts or color schemes by describing the changes to an AI agent, which will apply them for you.
Both approaches are beginner-friendly and make it easy to apply changes quickly – so simply choose the template that suits you best.
Once you’re happy with how your website looks, click Publish, and it will go live immediately.
Os modelos de sites da Hostinger são gratuitos?
Pode começar a construir o seu projeto utilizando qualquer modelo da Hostinger gratuitamente, sem necessidade de cartão de crédito. No entanto, terá de fazer o upgrade para um plano pago quando estiver pronto para publicar o seu projeto online.
Dependendo do modelo escolhido, os planos começam em 1,99 €/mês para modelos criados com o construtor de sites de arrastar e largar, ou em 6,99 €/mês para modelos com o editor de código Vibe.
Os planos da Hostinger já incluem alojamento e um nome de domínio personalizado, pelo que não terá de pagar mais nem utilizar serviços de terceiros.
Posso adicionar mais páginas ao tema que escolhi?
Com certeza – pense nos modelos de web design como exemplos criativos de como pode ser um website. Pode personalizá-los livremente e adicionar novas páginas ou secções sempre que precisar enquanto edita o seu projeto.
Preciso de ter conhecimentos de programação para utilizar um modelo?
Não. Os modelos de design de websites da Hostinger são criados para serem fáceis de personalizar sem necessidade de programação. Pode editar layouts, textos, imagens e outros elementos enquanto cria o seu projeto, permitindo-lhe criar um website profissional sem conhecimentos técnicos.
Os modelos de sites da Hostinger são bons para SEO?
Sim, todos os sites de modelos da Hostinger estão otimizados para motores de busca. Quer se trate de criar uma landing page, um portfólio ou uma loja online, o seu website beneficiará de velocidades de carregamento rápidas, uma estrutura lógica e capacidades de SEO integradas.
Os modelos de sites são compatíveis com dispositivos móveis?
Todos os modelos de sites da Hostinger são totalmente responsivos para dispositivos móveis. Isto significa que, independentemente do dispositivo que o seu público estiver a utilizar, o seu website terá uma aparência impecável em todos os momentos.
Posso fazer alterações no meu site depois de o ter publicado?
Posso alterar o código do meu site?
Dependendo do editor que utiliza, o nível de acesso ao código do seu website pode variar.
Com o Hostinger Website Builder, não pode editar diretamente o código-fonte de um website baseado em modelos, mas pode adicionar excertos de código personalizados às suas páginas. Isto permite-lhe estender o seu website com funcionalidades adicionais, como widgets, infográficos, mapas interativos, formulários, animações e muito mais.
Com o Hostinger Horizons, tem acesso total ao código do seu projeto, o que lhe oferece maior flexibilidade e o torna uma boa opção para utilizadores mais avançados que pretendam uma personalização mais profunda.