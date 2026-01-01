Templates de sites de terapia

Basta escolher o design do site de que mais gostou, que pode pré-visualizar antes de começar a editar.

A Hostinger oferece dois tipos de templates de sites: o Criador de Sites Hostinger e os templates do Horizons. Ambos são compatíveis com dispositivos móveis, otimizados para SEO e fáceis de personalizar e lançar. A diferença está no modo de os editar.

Os templates do Criador de Sites Hostinger utilizam um editor tradicional de arrastar e largar que lhe permite alterar tipos de letra, ajustar cores e atualizar imagens e texto manualmente. Também disponibilizamos ferramentas de IA, como o Redator de IA, para ajudar a agilizar o processo.

Os templates do Horizons utilizam o vibe coding, o que significa que pode atualizar diretamente o texto e as imagens e ajustar os tipos de letra ou os esquemas de cores descrevendo as alterações que pretende fazer a um agente de IA, que as aplicará por si.

Ambos os métodos são fáceis de usar por principiantes e ajudam-no a fazer alterações rápidas, cabendo-lhe apenas de escolher o que mais lhe convém.

Quando estiver satisfeito com a apresentação do seu site, clique em Publicar e ele será lançado de imediato.