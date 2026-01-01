Templates de sites de agricultura e pecuária

Sim. Pode personalizar templates de sites modificando o texto, as imagens, as cores, os layouts e os recursos para os adaptar à sua marca e aos seus objetivos. Também pode adicionar ou remover páginas e secções quando quiser. Todos os templates são totalmente editáveis e não precisam de experiência em programação ou design.

Dependendo do template que escolher, a experiência de edição pode variar. Alguns são criados com o Criador de Sites Hostinger, enquanto outros são feitos pelo Horizons.

Os templates do Criador de Sites utilizam um editor de arrastar e largar com ferramentas de IA integradas que o ajudam a criar conteúdo e a ajustar layouts rapidamente.

Os templates do Horizons são criados com vibe coding. Em vez de arrastar e largar elementos manualmente, só tem de descrever as alterações que pretende e conversar com a IA, que aplica as atualizações automaticamente.

Ambos os editores são fáceis de utilizar, pelo que pode simplesmente escolher o template que prefere e personalizá-lo de acordo com as suas necessidades.