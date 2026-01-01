Deploy Cognee em uma instalação com um clique.
Motor de memória AI auto-hostado que transforma seus dados em um gráfico de conhecimento consultável para agentes.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Cognee
O cognee é um motor de memória de IA de código aberto que substitui pipelines de RAG frágeis por uma camada semântica real. Ele ingere documentos, conversas, imagens, registros de áudio e banco de dados, usa seu LLM escolhido para extrair entidades e relações e as armazena como um gráfico de conhecimento conectado ao lado de incorporações de vetores, para que os agentes respondam a perguntas a partir de fatos vinculados em vez de fragmentos de texto isolados.
Uma única chamada de API lida com a ingestão e a pesquisa retorna resultados conscientes de gráficos que seus aplicativos e frameworks de agente podem consumir diretamente. Executar o Cognee em seu próprio VPS mantém documentos proprietários, embeddings e o gráfico resultante na infraestrutura que você controla, com o PostgreSQL mantendo metadados relacionais e volumes persistentes que mantêm os armazenamentos de vetores e gráficos.
Principais características de Cognee
Memória Knowledge Graph
O Cognee extrai entidades e relações dos seus dados e as armazena como um gráfico queryable em vez de fragmentos de texto plano.
Ingest qualquer fonte
Carregue documentos, conversas, imagens, áudio e registros de banco de dados através de uma API e deixe Cognee normalizá-los na memória.
Graph-consciente pesquisa
Enquere em linguagem natural e obtenha respostas baseadas em fatos conectados, o que reduz de forma mensurável as alucinações nas respostas do agente.
Traga o seu próprio LLM
Ponte Cognee em OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq ou um endpoint Ollama local alterando uma configuração de modelo única.
REST API para agentes
A memória é exposta através de uma API REST autenticada, para que seus frameworks de aplicativos e agentes possam lê-la e escrevê-la através do HTTPS.
Privado de raiz
Seus arquivos, embeddings e gráficos permanecem em volumes do Docker em seu VPS em vez de um serviço de memória de terceiros.
Por que executar Cognee na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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