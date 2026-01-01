Send det du bygger i Windsurf, raskere

Ta appene du bygger i Windsurf fra lokal prototype til live-distribusjon uten å endre arbeidsflyten din. Send koden din til Hostingers Node.js-hosting, og prosjektet ditt kjører med kjøretids-, bygge- og miljøoppsettet det trenger for å oppføre seg på samme måte i produksjon. Når den er live, kjører appen din på administrert infrastruktur med pålitelig oppetid og plass til å håndtere trafikk etter hvert som den vokser. Du bruker mindre tid på servervedlikehold og mer tid på å forbedre produktet du har bygget.