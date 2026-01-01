Vesting for vindsurfing

Bygg med Windsurf, host på Hostinger

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
windsurfing-vertskap

Tydelige priser for alle vindsurfingprosjekter

Implementer appene du bygger med Windsurf på pålitelig hosting du kan stole på. Hver plan inkluderer en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, slik at du kan prøve det risikofritt.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Send det du bygger i Windsurf, raskere

Ta appene du bygger i Windsurf fra lokal prototype til live-distribusjon uten å endre arbeidsflyten din. Send koden din til Hostingers Node.js-hosting, og prosjektet ditt kjører med kjøretids-, bygge- og miljøoppsettet det trenger for å oppføre seg på samme måte i produksjon. Når den er live, kjører appen din på administrert infrastruktur med pålitelig oppetid og plass til å håndtere trafikk etter hvert som den vokser. Du bruker mindre tid på servervedlikehold og mer tid på å forbedre produktet du har bygget.
windsurfing-vertskap

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om hosting av vindsurfing

Få svar på de vanligste spørsmålene om Windsurf-hostingtjenester.
Windsurf-hosting betyr å distribuere Node.js-appene du har bygget i Windsurf til en live-server der brukere kan få tilgang til dem. Det er viktig fordi Windsurf er utviklingsverktøyet, mens hosting er produksjonsmiljøet som kjører appen.
Med en VPS administrerer du operativsystemet, Node.js-kjøretiden, oppdateringer og prosessadministrasjon selv. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres disse serveroppgavene for deg, slik at du kan fokusere på appen som er innebygd i Windsurf i stedet for serveradministrasjon.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, autoriser tilgang til det private depotet og distribuer grenen du ønsker. Du kan holde depotet privat mens du fortsatt bruker push-to-deploy.
Hver plan har ressursgrenser, så hvis appen din vokser utover dem, kan ytelsen bli påvirket, og du må kanskje oppgradere. Vi tar ikke uventede gebyrer for overforbruk for normal bruk, men du bør tilpasse planen slik at den samsvarer med forventet trafikk og kjøretidsbehov.
Send prosjektet ditt til GitHub, koble til depotet i Hostinger, og distribuer grenen du ønsker. Hvis du flytter fra en annen vert, må du oppdatere eventuelle miljøvariabler og databaseinnstillinger før du bytter trafikk.

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