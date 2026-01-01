Whatsapp-automatiseringshosting

Distribuer WhatsApp-apper og boter med Hostinger

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
whatsapp automation hosting

Enkel månedspris, ingen skjulte avgifter

Distribuer appene og automatiseringene du bygger for WhatsApp på pålitelig infrastruktur, med tryggheten til å lansere vel vitende om at hver plan inkluderer en 30-dagers pengene-tilbake-garanti.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Bygget for automatiserte arbeidsflyter for WhatsApp

Distribuer din WhatsApp-app eller -bot på Node.js-hosting uten å måtte kjempe med serveroppsettet. Push koden din og få en enkel vei fra utvikling til produksjon, slik at webhooks, meldingshåndtering og API-integrasjoner er klare til å kjøre. Prosjektet ditt forblir på administrert infrastruktur bygget for pålitelighet, med kapasitet til å håndtere trafikk når bruken øker. Det gir deg færre distribusjonsoppgaver å administrere og mer tid til å fokusere på logikken bak din WhatsApp-arbeidsflyt.
whatsapp automation hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
WhatsApp-automatiseringshosting er Node.js-hosting for appen som kjører dine WhatsApp-arbeidsflyter, boter eller webhook-håndterere i produksjon. Det er viktig fordi automatiseringen din trenger en stabil prosess, et offentlig endepunkt og forutsigbar oppetid for å fortsette å håndtere meldinger og hendelser.
Med en VPS administrerer du operativsystemet, Node.js-versjonen, prosessbehandleren, brannmuren og oppdateringer selv. Med vår Node.js-hosting administreres den infrastrukturen for deg, slik at du kan distribuere WhatsApp-automatiseringsappen i stedet for å administrere serveren.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private repoet og distribuer fra grenen du ønsker. Oppdateringer fungerer på samme måte som med offentlige repositorier.
Ja, abonnementer inkluderer faste ressursgrenser for CPU, minne og lagring, og hvis appen din vokser utover disse, må du oppgradere. Vi belaster ikke skjulte overforbruksgebyrer for normale trafikktopper, men vedvarende høyere bruk kan kreve en større plan.
Push appen til et GitHub-repo, koble den til Hostinger og distribuer grenen du ønsker. Hvis du allerede kjører den et annet sted, flytt miljøvariablene og webhook-URL-ene dine, og pek deretter WhatsApp til det nye endepunktet.

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