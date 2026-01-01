Webflow-hosting

Distribuer apper bygget med Webflow, raskt

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
webflow-hosting

Tydelig Webflow-hosting, én enkel pris

Host nettstedene du bygger med Webflow på pålitelig infrastruktur, med tryggheten til å distribuere og vokse uten å måtte tvile. Hver plan inkluderer en 30-dagers pengene-tilbake-garanti.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Fra Webflow-design til live-nettsteder

Flytt prosjektene du bygger i Webflow fra prototype til produksjon uten ekstra oppsett. Hostingers Node.js-hosting gir appen din et enkelt sted å kjøre, slik at tilpasset backend-logikk, API-er og dynamiske funksjoner distribueres rent sammen med front-end. Når den er live, kjører stacken din på administrert infrastruktur som er designet for å forbli pålitelig etter hvert som trafikken øker. Det betyr mindre tid på å håndtere serverarbeid og mer tid på å forbedre opplevelsen brukerne dine ser.
webflow-hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

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Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
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Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Webflow-hosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Webflow-hostingtjenester.
Det betyr å distribuere et Webflow-bygd nettsted til en produksjonsserver der brukere kan få tilgang til det via et domene. Det er viktig fordi appen din trenger en administrert Node.js-kjøretid, ikke bare hosting under designtid, for å håndtere serversidekode og live-trafikk.
En VPS gir deg en rå Linux-server, slik at du installerer og vedlikeholder Node.js, reverse proxyer, prosessbehandlere og oppdateringer selv. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres disse runtime- og infrastrukturdelene for deg, slik at du kan distribuere nettstedet i stedet for å administrere serveren.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, autoriser det private depotet, og velg grenen du vil distribuere. Etter det kan pushes til den grenen utløse nye distribusjoner.
Hvis trafikk- eller ressursbruken overstiger planen din, kan appen bli tregere eller midlertidig begrenset inntil du oppgraderer. Hostinger tar ikke uventede gebyrer for overforbruk for ekstra trafikk på dette produktet; i stedet bytter du til en større plan når du trenger mer kapasitet.
Distribuer appkoden din fra Git eller last den opp fra ditt lokale miljø, og pek deretter domenet ditt til den nye Hostinger-instansen. Hvis prosjektet allerede kjører lokalt, må du sørge for at Node.js-versjonen og miljøvariablene samsvarer før du bytter trafikk.

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