Vuejs-hosting

Implementer Vue.js-apper på minutter, ikke timer

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
vuejs-hosting

Enkle priser for Vue.js-hosting, ingen skjulte avgifter

Host Vue.js-appen din trygt på en pålitelig infrastruktur bygget for produksjon. Hvis det ikke passer, har du 30-dagers pengene-tilbake-garanti.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Bygget for måten Vue.js skaleres på

Distribuer Vue.js-appen din på Node.js-hosting uten ekstra oppsett. Press koden din, og prosjektet ditt kjører i et miljø som er bygget for serverside-rendering, API-kall og byggeprosessen som stacken din forventer. Når den er live, holder hosting-en seg unna med pålitelig oppetid og plass til å håndtere trafikk etter hvert som appen din vokser. Du får en enklere vei fra utvikling til produksjon, med mindre serverarbeid å administrere.
vuejs-hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Vuejs-hosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Vuejs hostingtjenester.
Vue.js-hosting er et produksjonsmiljø for distribusjon og kjøring av Vue-apper, slik at brukere kan få tilgang til dem på nettet. Dette er viktig fordi du trenger en Node.js-kjøretid, prosesshåndtering for appene og en stabil infrastruktur når Vue.js-appen din forlater den lokale utviklingsprosessen.
Med en VPS administrerer du serveren, Node.js-versjonen, sikkerhetsoppdateringer og prosessovervåking selv. Med vår vuejs-hosting håndteres disse runtime- og infrastrukturoppgavene for deg, slik at du kan fokusere på appen i stedet for serveradministrasjon.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private depotet, og distribuer fra grenen du ønsker. Oppdateringer fra nye pushes kan distribueres på samme måte som med offentlige depoter.
Trafikk er inkludert opp til abonnementsgrensene dine. Hvis appen din overskrider disse, må du kanskje oppgradere til et høyere abonnement. Vi tar ikke uventede gebyrer for overforbruk ved trafikktopper.
Push appen til et Git-repo, koble den til Hostinger, og distribuer hovedgrenen. Hvis appen din allerede kjører et annet sted, kan du migrere koden og miljøinnstillingene først, og deretter oppdatere DNS når du er klar.

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