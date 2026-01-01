Fra Typedream-bygg til live-nettsted

Ta Typedream-bygde nettsteder fra prototype til produksjon uten en komplisert distribusjonsprosess. Legg appkoden bak Typedream-prosjektet ditt, og Hostingers Node.js-hosting gir deg et enkelt oppsett for å kjøre det med den kjøretiden og rutingen det trenger. Når det er live, kjører prosjektet ditt på administrert infrastruktur som er designet for å holde seg stabil etter hvert som trafikken øker. Du får mindre servervedlikehold å bekymre deg for, pluss tryggheten om at appen din kan håndtere ekte brukere uten ekstra driftsarbeid.