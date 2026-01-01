Typedream-hosting

Distribuer apper bygget med Typedream på få minutter

Gratis domene i 1 år
Gratis bedrifts-e-post i 1 år
Gratis administrerte SSL-er
frakr48,99/mnd
Start nå
30-dagers pengene-tilbake-garanti
typedream-hosting

Enkel prising for Typedream-hosting

Implementer appene og nettstedene du bygger med Typedream på pålitelig hosting du kan stole på. Hver plan inkluderer en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, slik at du kan prøve det med trygghet.
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Mest populær
79% rabatt
Business
Flere verktøy og mer kraft for vekst
kr229,99
kr48,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 2 351,52 (vanlig pris kr 11 039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
5 Nettapper
50 nettsteder
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
50 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Fordeler med Business

Kontakt inkludert
GRATIS
Bygge med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Skaper
Gratis domene i 1 år
Administrerte SSL-sertifikater
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integrasjon med automatiske distribusjoner
IDE-baserte distribusjoner
NY
Daglige backups og på forespørsel
Nettapplikasjon brannmur
Trafikkstyring for AI-boter
Ubegrenset båndbredde
Administrert MySQL-database
69% rabatt
Cloud Startup
20 ganger mer kraft for nettsidene dine med Cloud hosting
kr313,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Få 48 måneder for kr 4 655,52 (vanlig pris kr 15 071,52). Fornyes på kr 289,99/mnd.
10 Nettapper
NY
Ubegrenset nettsteder
4 CPU-kjerner
4 GB RAM
100 GB med verdens raskeste NVMe-lagring
Ubegrenset postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt innen Business, pluss:

Nyt prioritert ekspertstøtte – 24/7
Få ekstra kontroll og stabilitet med en dedikert IP-adresse
Håndter topptrafikken med et kraftløft i en uke/måned
Høyere databaseytelse og tilkoblingsgrenser
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Fra Typedream-bygg til live-nettsted

Ta Typedream-bygde nettsteder fra prototype til produksjon uten en komplisert distribusjonsprosess. Legg appkoden bak Typedream-prosjektet ditt, og Hostingers Node.js-hosting gir deg et enkelt oppsett for å kjøre det med den kjøretiden og rutingen det trenger. Når det er live, kjører prosjektet ditt på administrert infrastruktur som er designet for å holde seg stabil etter hvert som trafikken øker. Du får mindre servervedlikehold å bekymre deg for, pluss tryggheten om at appen din kan håndtere ekte brukere uten ekstra driftsarbeid.
typedream-hosting

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp en ZIP-fil eller distribuer fra AI-kodeassistenten. Rammeverket ditt oppdages automatisk, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sende

2. Implementer umiddelbart

2. Implementer umiddelbart

Start webappen din på sekunder. Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om.

3. Administrer og skaler

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med trygghet. Overvåk ytelsen, kartlegg domener og omplasser automatisk

Se planer

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.
Kom i gang
Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Vanlige spørsmål om Typedream-hosting

Få svar på de vanligste spørsmålene om Typedream-hostingtjenester.
Typedream-hosting betyr å distribuere Node.js-appen eller -nettstedet du har bygget med Typedream til et live-servermiljø. Dette er viktig fordi prosjektet ditt trenger kjøretid, nettverkstilgang og oppetid utenfor den lokale maskinen din før brukere kan nå det.
Med en VPS administrerer du operativsystemet, Node.js-versjonen, prosessbehandleren, oppdateringer og sikkerheten selv. Med Hostinger Node.js-hosting håndteres disse serveroppgavene for deg, slik at Typedream-hosting er enklere å drifte og vedlikeholde.
Ja. Koble til GitHub-kontoen din, gi tilgang til det private depotet, og distribuer fra grenen du vil bruke. Oppdateringer fra den grenen kan deretter distribueres uten å gjøre depotet offentlig.
Abonnementene inkluderer spesifikke ressursgrenser, og hvis appen din vokser utover disse, må du kanskje oppgradere til et høyere abonnement. Vi tar ikke uventede gebyrer for overforbruk for trafikktopper, men appen din kan bli begrenset hvis den overskrider abonnementets ressurser.
Send prosjektet ditt til GitHub, koble til repoet i Hostinger, og distribuer grenen du ønsker. Hvis du migrerer fra en annen vert, pek appen din til de samme miljøvariablene og byggeinnstillingene, og bytt deretter trafikk etter at du har bekreftet distribusjonen.

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